Zazielenienie ugorów facelią i gryką?

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej chce rozszerzenia katalogu obszarów proekologicznych o grunty z roślinami miododajnymi – facelią i gryką.

Obecne przepisy prawa, umożliwiają rolnikom otrzymanie płatności obszarowych w związku z wysianiem roślin miododajnych na gruntach ugorowanych, ale zasady ich wysiewu są bardzo rygorystyczne, m.in. ugorowanie może się odbywać wyłącznie od 1 stycznia do 30 września danego roku, a rolnicy są obowiązani do wysiania odpowiednich mieszanek roślin, które są wskazane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 1 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U., poz. 354 ze zm.). W konsekwencji rolnicy bardzo rzadko korzystają z możliwości wysiewu roślin miododajnych na gruntach ugorowanych.

Lubelska Izba Rolnicza apeluje zatem o umożliwienie rolnikom deklaracji we wnioskach obszarowych gryki i facelii uprawianych w czystym siewie w plonie głównym z możliwością zbioru, jako elementu obszaru proekologicznego (obszaru EFA). Zdaniem samorządu rolniczego powinni mieć też możliwość stosowania środków ochrony roślin, oczywiście z zastrzeżeniem, że nie powinny mieć szkodliwego wpływu na owady zapylające.

– Wprowadzenie nowego elementu EFA przyniesie szereg pozytywnych skutków. Zwiększy dostępność bazy pokarmowej owadom zapylającym, przede wszystkim pszczołom. Ponadto powiększenie areału roślin, tj. facelii, gryki, wpłynie korzystnie na bioróżnorodność gleb. Rośliny te uprawiane w plonie głównym przynoszą wiele korzyści glebie – chronią ją przed utratą wilgoci, zostawiają duże ilości materii organicznej, poprawiają jej właściwości fitosanitarne oraz powodują większą populację mikroorganizmów w środowisku glebowym – uzasadnia Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

Według LIR istnieje szereg przesłanek, aby wdrożyć regulacje prawne, które zachęcą rolników do zazielenienia gruntów ugorowanych roślinami miododajnymi.