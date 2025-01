Zawirowania na światowych giełdach nie przekładają się zbyt mocno na krajowy rynek: Ceny zbóż 28.01.2025

Ostatni tydzień stycznia po wcześniejszych wzrostach rozpoczyna się od względnej stabilizacji cen, ponieważ zmiany stawek są bardzo małe, wyłączając może ceny rzepaku, który istotnie stracił w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 28.01.2025 r.?

Krajowy rynek skupu zbóż pozostaje w swoistym marazmie, ponieważ wbrew oczekiwaniom skupujących nie odnotowano, przynajmniej na razie, zdecydowanie większego ruchu w punktach skupu. Rolnicy cały czas odwlekają sprzedaż, choć jak słyszymy w firmach skupowych zapytań jest faktycznie więcej.

Względne utrzymanie poziomów cenowych, szczególnie w przypadku zbóż paszowych rynek zawdzięcza zapotrzebowaniu na surowiec ze strony firm paszowych, które cały czas szukają towaru na uzupełnienie swoich zapasów.

Na rynku z pewnością najbardziej wyróżniają się ostatnimi czasy ceny rzepaku, które pozostają mocno zmienne i szczególnie one są najbardziej uzależnione od tego co dzieje się chociażby na paryskim Matif czy kanadyjskim ICE, a tam ceny ponownie spadają po kolejnych zapowiedziach Trumpa odnośnie ceł na kanadyjskie towary, co szczególnie mocno mogłoby uderzyć w rzepak.

Ceny na dzień 28.01.2025 r.: