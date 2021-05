Portal eKRUS. Co załatwimy w Kasie przez Internet?

Przedstawiamy nowe rozwiązania Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego w zakresie e-usług dla rolników oraz rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie Covid-19.

– Portal eKRUS – to bezkosztowe rozwiązanie dla ubezpieczonych w Kasie, dające dostęp m.in. do spersonalizowanych danych o przebiegu ubezpieczenia, informacji o zbliżających się terminach płatności i wysokości składek. Z konta eKRUS rolnik może także samodzielnie pobierać elektroniczne zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie. Na przełomie II i III kwartału tego roku, rolnicy posiadający konto na eKRUS będą mogli wygenerować e-zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co umożliwi im, bez potrzeby wizyty w KRUS, pobranie zaświadczenia, które następnie może być przedłożone np. w banku.

– E-zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej – to nowe rozwiązanie KRUS na platformie ePUAP, umożliwiające rolnikowi zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy.

– Automatyzacja pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego – to interfejs do rejestru urzędów stanu cywilnego, dzięki któremu KRUS będzie mógł pozyskiwać elektroniczne akty urodzenia, ślubu oraz zgonu podczas rozpatrywania wniosków rolników. Zdejmie to z interesantów obowiązek osobistego dostarczenia oryginałów dokumentów do placówek Kasy, np. w sytuacji ubiegania się o zasiłek pogrzebowy.

– Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie Covid-19 – to nowy profil rehabilitacji ogólnoustrojowej. Rehabilitacja prowadzona będzie w trybie stacjonarnym w zakładach rehabilitacji leczniczej KRUS, na 21-dniowych turnusach, od końca maja br.