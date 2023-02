Zaskakująco mocny spadek ceny pszenicy we wtorek

Cena pszenicy spadła wczoraj na paryskim Matifie o 7,5 euro za tonę do 287 EUR/t. To najniższy poziom od 3 lutego. Spadłą również cena kukurydzy, ale wzrosła rzepaku.

Obawy dotyczące zerwania umowy zbożowej są prawdopodobnie coraz mniejsze. I chociaż Putin w swoim przemówieniu do narodu ostro skrytykował Zachód, to podkreślił znaczenie eksportu zboża i nie odniósł się negatywnie do funkcjonującego obecnie porozumienia. Rosjanie nadal oferują pszenicę w konkurencyjnej cenie i wiele wskazuje na to, że wygrają przetarg organizowany przez Egipt. Jeśli chodzi o uprawy w Europie, to coraz bardziej daje o sobie znać susza we Francji.

Spadki również na CBoT; tam sprzyjały im umacniający się dolar oraz kiepskie dane dotyczące eksportu.

Wzrosła wczoraj cena rzepaku, o 3,25 EUR/t do 560,75 EUR/t. Notowania rzepaku były wspierane rosnącą ceną soi za oceanem; wzrost cen powodują susza w Argentynie i niesprzyjające warunki do zbiorów w północnych obszarach Brazylii.

Cena kukurydzy spadłą wczoraj o 1,25 EUR/t do 293,5 EUR/t, choć za oceanem cena kukurydzy wzrosła, na co zasadniczy wpływ ma sytuacja w Argentynie. Szacuje się, że Argentyna będzie musiała zmniejszyć eksport w stosunku do zeszłego roku nawet o 40 procent.

W Paryżu ruchy cenowe kukurydzy podążały za ruchami pszenicy.