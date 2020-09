Ciężko mówić o uboju rytualnym, kiedy parlamentarzysta mówi o hodowcach, że “są mordercami”

Dzisiaj ma miejsce posiedzenie Komisji Ustawodawczej w formie konsultacji społecznych w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Jednym z najciekawszych głosów wśród obrońców interesów hodowców bydła był głos Jacka Zarzyckiego, prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, dlatego przytaczamy go niemal w całości.

– Ciężko jest mówić o tym [uboju rytualnym, przyp. red.] w sytuacji gdy na tej sali padają stwierdzenia takie jak: jesteśmy krajem drugiej kategorii, gdy na sali plenarnej polskiego parlamentu mówi się o hodowcach: „jesteście mordercami”, i mówi to parlamentarzysta.

Ciężko jest odpierać zarzuty o tym, że ubój na potrzeby religijne jest brutalnym morderstwem. Mówi się o tym, że są na ten dowód doświadczenia naukowe i pewne analizy. Ja już na wstępie […] przytoczę eksperyment prof. Wilhelma Schulze z Uniwersytetu w Hanowerze, który podłączył EEG i EKG i uzyskał następujące wyniki w czasie uboju halal [ubój religijny, przyp. red.]. Pierwsze trzy sekundy po uboju halal wykres EEG nie różnił się od wykonywanego przed ubojem, co wykazywało, że zwierzę nie odczuwało bólu podczas ścięcia i natychmiast po nim. W czasie kolejnych trzech sekund EEG wskazywał na stan głębokiej nieświadomości, co wiązało się z utratą dużej ilości krwi. Po upływie 6 kolejnych sekund EEG wykazywał poziom zerowy, co świadczyło o całkowitym braku odczuwania bólu, ale serce nadal pracowało a ruchy konwulsyjne ciała przyśpieszały usuwanie krwi z ciała zwierzęcia. Jeżeli ktoś się pyta, co to jest za źródło, jest to publikacja z 16 kwietnia 2006 roku Islamic Method Of Slaughtering – mówił dzisiaj Jacek Zarzycki.

– Albo mówimy szanowni państwo o faktach, albo o filmikach na YouTube [Zarzycki odniósł się w ten sposób do przedmówczyni Ewy Gebert z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt, przytaczającej materiały filmowe jako dowód na okrucieństwo uboju rytualnego, przyp. red.].

Jeżeli ktoś czerpie wiedzę na temat zasad uboju rytualnego na podstawie Internetu, to na podstawie czego czerpie wiedzę o życiu? Na podstawie patostreamów? – pytał Zarzycki.

– Szanowni państwo, należy podkreślić, że ubój religijny jest jedną z metod dopuszczonych na terenie Unii Europejskiej i jest praktykowany w większości krajów wspólnoty. Ktoś mówi o tym, że jeżeli chcemy być cywilizowanym krajem, to powinniśmy tego zakazać?

My jesteśmy cywilizowanym krajem. Jeżeli na tej Sali padają sformułowania zarzucające własnemu krajowi, że nie jest cywilizowany, to o czym to świadczy?

O tym, żeby mówić na temat uboju religijnego, trzeba poznać chociaż odrobinę religii. Judaizmu i Islamu […]. Czy dowiadujecie się na ten temat tylko z wypowiedzi, że zwierzęta dławią się własną krwią.

Chcę dzisiaj obalić jeszcze jeden mit, który padał od kilku dni, że ubój religijny jest nic nie znaczącym elementem w polskiej produkcji i polskim eksporcie. To nie prawda, że 9 proc. eksportu pochodzi z uboju religijnego. Jeżeli ktoś o tym mówi, to niech powie do końca, jak jest, bo ubój religijny na potrzeby związków wyznaniowych jest także eksportowany wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie dzisiaj żyje ponad 30 mln. muzułmanów i ponad 1,5 mln. wyznawców judaizmu, którzy jedzą ponadośmiokrotnie więcej mięsa niż statystyczny Kowalski. Dzisiaj ponad 30 proc. polskiego eksportu idzie na rynki „religijne”. Czy polskie państwo stać na takie straty?

Ktoś powie: co to jest 1,5 mld. złotych? A ja odpowiem, co to jest 1,5 mld. zł jeżeli chodzi o ubój religijny wołowiny. 1,5 mld. zł to „500+” przez cały rok dla 250 tys. dzieci. 8,5 mld. zł – tyle wynosi eksport na uboje religijne drobiu, wołowiny plus zwierzęta futerkowe – łatwo policzyć – to jest ponad milion dzieci, które przez rok mogą uzyskać „500+”. Czy państwo polskie stać na takie straty? W sytuacji, gdy dzisiaj rozmawiamy o tym, że nie dopina się nam budżet? O tym, że ludzie odchodzą z pracy? O tym, że polski sektor wołowiny stoi przed zagrożeniem brexitu, gdzie tracimy kolejne rynki? Nie szanowni państwo. […]

Dzisiaj jesteśmy liderem eksportu jeżeli chodzi o mięso halal i koszer w Europie, i mówię to z pełną świadomością, jeżeli państwo polskie zakaże tego, to żadne odszkodowania nie pomogą. Przez ile lat będziecie chcieli płacić te odszkodowania? 10, 20, 30? Z czyich pieniędzy? Z moich? Ja nie wyrażam na to zgody. Ja chcę mieć możliwość uczciwego pracowania i zarabiania pieniędzy. Jeżeli ktoś mówi, że hodowcy nie dbają o dobrostan zwierząt, to jest kłamstwo szanowni państwo. To właśnie hodowcy i producenci dbają najbardziej o te zwierzęta, bo my z tych zwierząt żyjemy.

Chciałbym się też odnieść do chyba najważniejszego punktu tej ustawy. Wprowadzenie zakazu uboju rytualnego to strata dla ponad 350 tys. gospodarstw rolnych, które zajmują się hodowlą bydła. Co ci ludzie mają powiedzieć swoim rodzinom? Że „sorry, zamykamy nasz interes”? Bo ktoś nagle, w ciągu kilku dni wprowadził taką a nie inną ustawę? […] To od państwa głosu będzie zależało, co się wydarzy z polskim rolnictwem. To wy decydujecie o polskim rolnictwie.

W tym kraju jest 561 osób, które decydują o Polsce: 460 posłów, którzy niestety podjęli takie a nie inne decyzje, często pod przymusem politycznym. To jesteście wy szanowni państwo – 100 senatorów. I jest jedna osoba, którą wybierają wszyscy Polacy, prezydent RP do którego także udamy się, żeby przedstawiać nasze racje.

Kolejna rzecz to art. 34 ust. 7. Ta ustawa pozwala na reglamentowanie mięsa. Skoro minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji będzie mówił, jakie maksymalne ilości Polacy, wyznawcy judaizmu czy islamu będą mogli spożywać, to o czym to świadczy? Wracamy do stanu wojennego czy jeszcze do wcześniejszych czasów? […]. – pytał Zarzycki.

Po wypowiedzi Jacek Zarzycki wręczył przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej projekt zmian ustawy.