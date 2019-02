Mniej zarejestrowanych nowych ciągników

Wprowadzenie systemu CEPiK 2.0 spowodowało zaniżenie ilości rejestracji nowych ciągników rolniczych. Grudniowe dane były niższe od rzeczywistych o kilkaset sztuk. Zgodnie z najświeższymi informacjami, w grudniu 2017 roku zarejestrowano 2447 nowych ciągników rolniczych – o 119% więcej niż w grudniu 2016 r. W całym 2017 roku zarejestrowano 10712 nowych ciągników – 22% więcej niż przed rokiem – informuje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

– Zgodnie z nowymi danymi, grudniowa sprzedaż była jeszcze wyższa od wcześniej komunikowanej. Należy jednak pamiętać, że na tak wysoką sprzedaż wpływ miały zmiany w homologacji, a ponad połowa ciągników zarejestrowanych w grudniu została zarejestrowana na osoby prawne. Odbije się to oczywiście na ilość rejestracji na początku 2018 roku, co zresztą już obserwujemy – mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin & Jacob.

Zmiany w ilości rejestracji nie strąciły z pozycji lidera firmy New Holland, producent odnotował sprzedaż 1581 ciągników w 2017 roku, co oznacza wzrost sprzedaży o 22% w porównaniu z 2016 rokiem. Druga lokata w rocznym zestawieniu przypadła marce John Deere, producent ciągników z jeleniem na masce sprzedał 1291 ciągników w 2017 roku, co oznacza wzrost sprzedaży na poziomie 17% w porównaniu z poprzednim rokiem. Roczne podium producentów zamyka Zetor, czeski producent sprzedał 1201 nowych ciągników, o 9% więcej niż w 2016 roku.

Zetor był również grudniowym liderem sprzedaży, nie jak wcześniej podawano – Ursus. W grudniu nowe tablice rejestracyjne zyskało 334 ciągników czeskiego producenta, 188% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku. Ursus uzyskał drugą lokatę w grudniu z rejestracją 325 nowych ciągników, wynik ten był jednak niższy od tego osiągniętego w grudniu 2016 roku o 10%. Podium zamyka Farmtrac, ciągniki tego producenta zarejestrowano 264 razy. Farmtrac odnotował więc 700% więcej rejestracji niż w grudniu 2016 roku.

Pierwsze miejsce wśród najchętniej wybieranych modeli w 2017 r. zajął Ursus C 380, w sumie zarejestrowano 347 takich ciągników, z czego 109 sztuk w grudniu, co pozwoliło na osiągnięcie pozycji lidera grudniowym zestawieniu najpopularniejszych modeli. Podobnie jak przed rokiem, drugą najpopularniejszą konstrukcją 2017 roku był Zetor Major 80, na tę konstrukcję decydowano się 311 razy, wzrost sprzedaży modelu w porównaniu do 2016 roku wyniósł 18%. Trzecim najpopularniejszym modelem 2017 roku był New Holland TD 5.85, na taki ciągnik zdecydowano się 263 razy, sprzedaż modelu była wyższa niż przed rokiem o 51%.

Na drugim miejscu najczęściej rejestrowanych modeli w grudniu 2017 znalazł się Farmtrac 675DTN, zarejestrowano 105 egzemplarzy tego ciągnika. Trzecią lokatę na grudniowym podium zdobył Ursus C385 z 95 rejestracjami.

Ponownie mazowieckie

Pozycję lidera rejestracji wśród regionów utrzymało Mazowsze, gdzie od stycznia do grudnia 2017 roku zarejestrowano 1601 nowych ciągników rolniczych. W porównaniu 2016 rokiem, sprzedaż w regionie wzrosła o 13%. Drugie w zestawieniu rocznym było województwo lubelskie z 1292 rejestracjami w regionie, na trzecim miejscu uplasowało się województwo wielkopolskie z 1175 rejestracjami. Liderem w zestawieniu grudniowym było województwo lubelskie, w omawianym regionie sprzedaż w grudniu wyniosła 453 traktory. Drugą lokatę wywalczyło Mazowsze z 327 rejestracjami, podium zamyka natomiast Wielkopolska z rejestracją 290 ciągników rolniczych.

Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Źródło: Martin & Jacob