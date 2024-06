Zaraza ziemniaka wcześnie na polu. Nawet 100 procent strat ziemniaków

Na terenie naszego kraju zaraza ziemniaka, pojawia się najczęściej w drugiej połowie czerwca lub na początku lipca. Jednak w niektórych sezonach choroba może pojawić się na plantacjach bardzo wcześnie, nawet już pod koniec maja lub na początku czerwca.

Termin pojawu zarazy ziemniaka

Jeżeli warunki meteorologiczne towarzyszące infekcjom pierwotnym są korzystne dla rozwoju tej choroby, to mamy do czynienia z wczesnymi epidemiami zarazy ziemniaka na całym polu i przedwczesnym zniszczeniem naci, co w konsekwencji wpływa istotnie na wielkość plonu. W przypadku tak wczesnych infekcji straty ziemniaków mogą sięgać nawet 100%!

W ostatnich kilku latach kilkakrotnie obserwowano także późne wystąpienie choroby, tj. nawet pod koniec sierpnia lub na początku września. Ale nawet wtedy na wielu polach widoczny był błyskawiczny jej rozwój, spowodowany wystąpieniem sprzyjających warunków wilgotnościowych (obfitymi opadami deszczu), prowadzący do całkowitego zniszczenia roślin ziemniaka. Z wieloletnich obserwacje polowych, wynika że nawet w latach, kiedy zaraza pojawiła się na polu bardzo późno, stwierdza się znaczne porażenie bulw, sięgające nawet 50-70%.

Występowanie i nasilenie zarazy na polu, a potem na bulwach jest ściśle uzależnione zarówno od warunków wilgotnościowo-termicznych, jak i źródła patogenu występującego na polu.

Przedłużające się okresy podwyższonej wilgotności powietrza, spowodowane długotrwałymi deszczami lub długo utrzymującymi się rano mgłami czy rosami, oraz przeważnie niskie temperatury (ok. 15°C) sprzyjają rozwojowi patogenu wywołującego zarazę. Jeżeli tego typu wilgotna pogoda utrzymuje się przez kilka dni, w czerwcu lub na początku lipca można spodziewać się masowego zakażenia roślin. W takich warunkach zarodniki patogenu zmieniają się w zoosporangia, zawierające 6-16 zarodników pływkowych, które łatwo są uwalniane do środowiska, powodując masowe zakażenia.

Intensywny rozwój zarazy ziemniaka, przebiega najintensywniej w temperaturze powyżej 20°C, ale przy podwyższonej wilgotności powietrza. W takich warunkach plantacja ziemniaka może zostać zniszczona przez zarazę w ciągu zaledwie 7-10 dni, a w skrajnych przypadkach nawet 5-7 dni. Zarodniki patogenu mają zdolność rozprzestrzeniania się z wiatrem czy deszczem na odległość kilkunastu a w sprzyjających warunkach nawet na kilkadziesiąt kilometrów.

Szkodliwość zarazy ziemniaka

Objawy porażenia przez zarazę ziemniaka, widoczne są na łodygach (tzw. zaraza łodygowa i jest to najgroźniejsze porażenie), na liściach oraz w końcowy etapie na i w bulwach.

Szkodliwość zarazy ziemniaka związana jest zarówno ze spadkiem plonu, jak i z bezpośrednim porażeniem bulw. Zmniejszenie plonu jest skutkiem zniszczenia części nadziemnej (powierzchni asymilującej) ziemniaka przez chorobę, prowadzącego do zahamowania przyrostu bulw. Rolnicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że aby nie dopuścić do takiej sytuacji i uzyskać zdrowy plon, rośliny ziemniaka należy chronić za pomocą odpowiednio skutecznych fungicydów. W przypadku tego patogenu nie jest to zadanie łatwe, gdyż pojawiające się nowe rasy i genotypy sprawcy zarazy ziemniaka mogą powodować nie tylko przełamywanie odporności uprawianych odmian, ale także obniżać skuteczność działania s.cz. fungicydów, wykorzystywanych powszechnie do zwalczania tej choroby.