Zaprawy w zboża jare

Zaprawianie ziarna jest jedną z najbardziej celowych i ekonomicznych metod ochrony upraw. Wiele szkodliwych patogenów może być kontrolowanych tylko w ten sposób zwłaszcza przed chorobami przenoszonymi wraz z materiałem siewnym. Początkowy rozwój zbóż ma decydujący wpływ na kondycję roślin i wysokość plonu.

Spośród zarejestrowanych zapraw zbóż jarych, jedne przeznaczone są do zaprawiania tylko jednego gatunku zboża, np. Goliat 025FS, Savea 333FS, Scenic 080FS, Systiva 333FS, Tarcza 060FS, Domnic 060FS czy Maxim 025FSFS, inne mają zastosowanie dla dwóch lub więcej gatunków zbóż jarych, ponadto odznaczają się szerokim spektrum zwalczania chorób np. Nufarm Ltd, Funaben Plus 02WS, Lamardor 400FS, Premis 025FS.

Zaprawy oprócz zwalczania wczesnych porażeń ograniczają choroby występujące pod koniec fazy krzewienia, a nawet nieco poźniej. Ta właściwość może wpływać na zahamowanie rozwoju mączniaka prawdziwego, rynchosporiozy liści, rdze oraz siatkową plamistość liści jęczmienia.

Bardzo istotną sprawą jest właściwy dobór zaprawy. Kiedy stwarzamy czasem prowokujące warunki uprawy zbóż (siejemy zboża w złym zmianowaniu, jest wilgotna i umiarkowanie ciepła pogoda) lub gdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie choroby mogą zagrażając uprawie powinniśmy tak dobrać preparat, aby miał on przede wszystkim szerokie spektrum zwalczania chorób oraz zarówno kontaktowo jak i systemicznie. Substancje czynne zawarte w zaprawie pochodzą z różnych grup chemicznych i charakteryzują się różnym sposobem działania w glebie, ziarniaku i roślinie.

Substancje czynne w zaprawach nasiennych w ochronie zbóż jarych

Substancja czynna Zgorzel siewek Pasiastość liści jęczmienia łownia pyląca jęczmienia Głownia zwarta jęczm. Głownia pyląca pszen. Śnieć cuchnąca pszenicy Śnieć gładka pszenicy Śnieć karłowa pszenicy Głownia pyląca owsa Głownia źdźbłowa żyta Septorioza plew Difenokonazol J,P J – – P P,T – P – – P Fludioksonil J,P,Z J – – – P P – – Z – Ipkonazol J J J – – P – – – – – Tebukonazol J,P,T,O J J – P P – – – – – Tritikonazol J,P,O J J J – P – – O – – Ipkonazol+Imazail J,P J J – – P P – – – – Prochloraz+Tritikonazol J,P,T J J – – P – – – – – Protiokonazol+Tebukonazol J,P,T,O J J – – P P – – – – Sedaksan+Fludioksonil – J J – P P – – O – – Fluoksastrobina+Protiokonazol +Tebukonazol P – – – – – – – – – –

J- jęczmień, P-pszenica, T-pszenżyto, O-owies