Zaprawa Emesto Silver – nowość od Bayera

Emesto Silver 118 FS to specjalistyczna zaprawa fungicydowa, przeznaczona do zaprawiania na mokro sadzeniaków ziemniaka przed oraz w trakcie sadzenia. Zaprawa jest rekomendowana dla ziemniaków, uprawianych do celów konsumpcyjnych, przemysłowych i nasiennych.

Stosowanie Emesto Silver ma na celu zabezpieczenie plantacji ziemniaka przed jedną z najgroźniejszych chorób okresu kiełkowania i wschodów, jaką jest rizoktonioza ziemniaka. Stosowanie zaprawy wpływa także na ograniczenie coraz częściej występującej choroby, jaką jest parch srebrzysty. Emesto Silver zwalcza grzyby z rodzaju Fusarium oraz Phoma, wpływając na ograniczanie suchej zgnilizny bulw i gangreny – fomozy.

Emesto Silver zawiera dwie substancje aktywne o działaniu systemicznym: penflufen 100 g/l oraz protiokonazol 18 g/l. W efekcie uzyskuje się szybkie i równomierne wschody sadzeniaków. Zaprawa pomaga zapewnić wysoką jakość i zdrowotność plonów: bulwy nie tracą wody i zachowują naturalną twardość, ogranicza się liczbę bulw małych i zdeformowanych. Zalecana dawka to 20 ml preparatu w 1-1,5 l wody na 100 kg sadzeniaka.

Źródło: Bayer