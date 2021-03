Zapraszamy na webinarium pt. Chip tuning silnika: bezpieczny sposób zwiększenia wydajności pracy ciągnika

Myślałeś kiedyś o zwiększeniu mocy swojego ciągnika? To webinarium jest dla Ciebie! We wtorek 16 marca o godz. 19.00 spotkamy się z Robertem Pacerem, specjalistą z firmy Agroecopower, zajmującym się na co dzień tuningowaniem silników w ciągnikach rolniczych.

Podczas spotkania dowiemy się, na czym polega chip tuning silnika, porozmawiamy o kosztach tego zabiegu oraz przede wszystkim o tym, co możemy zyskać, a może… stracić tuningując swój ciągnik. Po rozmowie przewidziana jest sesja Q&A, w której uczestnicy będą mogli zadawać pytania naszemu specjaliście.

To nie wszystko; na uczestników webinarium czekają atrakcyjne nagrody, w tym m.in. voucher na usługę chip tuningu samochodu osobowego przez firmę Agroecopower o wartości 900 zł!*

*Modyfikacja oprogramowania zwiększenia mocy w samochodzie osobowym z grupy Volkswagen; istnieje możliwość wykonania modyfikacji samochodu z innej grupy producenckiej po uprzedniej konsultacji z Agroecopower.

Udział w spotkaniu jest bardzo prosty:

• najlepiej 5 minut przez rozpoczęciem wydarzenia kliknąć w załączony link: https://plantpress.clickmeeting.com/chip-tuning-silnika-bezpieczny-sposob-zwiekszenia-wydajnosci-pracy-ciagnika

• wystarczy podać swoje imię oraz adres e-mail i dołączyć do spotkania,

• można łączyć się z komputera, tabletu czy smartfona,

• do webinarium można dołączyć w każdym momencie także w trakcie jego trwania.

Spotkanie będzie okazją do zadania pytań i dyskusji.

Możesz także dołączyć do naszego wydarzenia na Facebooku i otrzymać powiadomienie, kiedy webinarium się rozpocznie: https://www.facebook.com/events/194534165801467