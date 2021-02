Zapraszamy na webinarium pt. Alternariozy ziemniaków – problem niedoceniony

Producentów ziemniaków zapraszamy na kolejne webinarium, którego głównym tematem będą alternariozy ziemniaka.



Gość webinarium Henk Jan Lutgert z Holandii przedstawi swoje obserwacje i rekomendacje dotyczące walki z tą groźną chorobą. Jarosław Komar z firmy BASF opowie o wykorzystaniu w ochronie ziemniaka preparatów Cabrio Duo i Signum. Zapoznamy się także z ofertą maszyn z firmy AVR przygotowaną dla producentów ziemniaków m.in. sadzarek i kombajnów – opowie o nich Jakub Bodziony.

Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prelegentom a na zakończenie webinarium zaplanowany jest konkurs z cennymi nagrodami – pytania będą oczywiście dotyczyły ziemniaków. Główna nagroda to 10- litrowe opakowanie preparatu Cabrio Duo ufundowane przez firmę BASF.

Udział w webinarium jest bezpłatny i otwarty wystarczy w dniu wydarzenia kliknąć na link:

https://plantpress.clickmeeting.com/alternariozy-ziemniaka-problem-niedoceniony-

Dla tych osób, które wcześniej zarejestrują swój udział poprzez formularz rejestracyjny organizatorzy przygotowali pakiet materiałów (m.in. program ochrony ziemniaków na 2021, ewidencje zabiegów) wraz z praktyczną niespodzianką. Link do rejestracji: https://meetingapp.info/form/webAZ/

Dlaczego nasze kolejne webinarium poświęcamy właśnie alternariozie? Alternarioza ziemniaka to duże zagrożenie dla plantacji, szczególnie w lata ciepłe. Co istotne powodowana jest przez dwa grzyby Alternaria alternata oraz Alternaria solani, z których każdy daje inne objawy. Infekcje powodowane przez A. alternata występują wcześniej niż w przypadku zarazy. Do inkubacji patogenu konieczna jest wysoka wilgotność, ale już rozwój choroby postępuje najszybciej w czasie ciepłej i suchej pogody. Porażone liście to mniejsza powierzchnia asymilacyjną i tym samym słabszy wzrost roślin i niższe plony. Czasem objawy choroby ujawniają się dopiero w czasie przechowywania.

Webinarium odbędzie się w piątek, 5 marca 2021 roku, o godzinie 18.00. Zachęcamy do uczestnictwa i dyskusji. Udział w spotkaniu jest bardzo prosty:

– podać swoje imię oraz adres email i dołączyć do spotkania,

– można łączyć się z komputera, tabletu czy smartfona,

– do webinarium można dołączyć także w trakcie jego trwania.