Zapraszamy na warsztaty: „Transformacja cyfrowa sadownictwa w Polsce”!

Polskie rolnictwo przechodzi gruntowne przemiany i proces cyfryzacji. Wiąże się to z wprowadzaniem do polskich gospodarstw najnowszych maszyn, urządzeń technologii, systemów i aplikacji. Jak przebiega ten proces? Gdzie są bariery, zagrożenia, ale i szanse oraz możliwości? O tym będziemy rozmawiać podczas naszych warsztatów z sadownikami.

Spotkanie warsztatowe z udziałem sadowników, ekspertów branżowych, przedstawicieli firm z sektora horti, instytucji z otoczenia rolnictwa oraz organów administracji państwowej organizujemy we wtorek 5 listopada o 9:00 w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. Przygotowaliśmy bardzo bogaty program i serdecznie zachęcamy Wszystkich do rejestracji na to spotkanie. Udział jest bezpłatny, ale ilość wiedzy, którą będzie można zdobyć – bezcenna!

Oto program spotkania:

9.00 – Rejestracja uczestników, powitalna kawa.

9.30 – 9.45 – Otwarcie warsztatów w ramach projektu „Transformacja cyfrowa rolnictwa w Polsce” – Justyna Dobrosz, portal Sad24

9.45 – 10.00 – Omówienie programu „Transformacja cyfrowa rolnictwa” – Edward Tersmette, DG Reform

10.00 – 10.20 – Omówienie ogólnego stanu rolnictwa w Polsce w odniesieniu do znaczenia technologii 4.0 – Michał Dudek IRWiR-PAN

10.20 – 11.00 – Czym jest rolnictwo 4.0 i jakie ma praktyczne zastosowanie w sadownictwie? – dr inż. Jacek Skudlarski, SGGW

11.00 – 11.30 – Prezentacja technologii cyfrowych w sadownictwie – właściciele gospodarstw, przedstawiciele firm dysponujących technologiami

11.30 – 12.00 – Dyskusja

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 12.50 – Zastosowanie zaawansowanych technologii cyfrowych w Europie – przykłady wdrożeń zza granicy – Justyna Jasiewicz, PwC

12.50 – 13.30 – Finansowanie inwestycji w rolnictwo 4.0 i nowoczesnych technologii w Polsce – Marcin Szymański, Agraves

13.30 – 14.10 – Sadownictwo 4.0. Jak wygląda w praktyce? Dyskusja z producentami owoców:

Maciej Cybulak – sadownik (Kopanina Kaliszańska)

Piotr Zieliński – sadownik i agronom (Sad w Lipowej)

14.10 – 14.30 – Debata z uczestnikami panelu

14.30 – 15.00 – Podsumowanie i wnioski

15.00 – Zakończenie szkolenia, lunch dla wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy – zapisy na warsztaty.agrohorti.pl https://eventy.pwr.agro.pl/event/transformacja-cyfrowa-rolnictwa-w-polsce