To co w dalszej perspektywie ucieszy konsumentów, martwi obecnie rolników uprawiających zboża. Bieżący tydzień od początku był bowiem spadkowy; we wtorek mieliśmy do czynienia niemal z tąpnięciem; w Chicago cena pszenicy spadła o ponad 5,5 proc., a wczoraj spadki były kontynuowane.

Wczoraj spadki cen pszenicy nie były już tak wyraźne; w Paryżu jej cena spadła o nieco ponad 0,5 proc. do 370,25 EUR/t, zaś w Chicago pozostała niemal bez zmian. Jednak jeżeli nie pszenica, to rzepak. Tego cena spadła wczoraj na Matifie aż o 3,74 proc., a więc aż o 25 EUR/t, co dało cenę 694,75 EUR/t.

Trend spadkowy widoczny był także w kukurydzy, której cena spadła o nieco ponad 1 proc. do 318,5 EUR/t. Za to notowania kukurydzy umocniły się nieco za oceanem.

Spadki w bieżącym tygodniu to efekt możliwości wznowienia rozmów o odblokowaniu ukraińskich zapasów surowców, jednak doniesienia prasowe sugerują, że rosyjski atak rakietowy zniszczył lub uszkodził dwa duże terminale zbożowe w Mikołajowie, jeszcze bardziej zmniejszając i tak już niewielkie szanse na ukraiński eksport drogą morską.

Znając wiarołomność Rosjan, trendy na rynkach zbóż mogą znów odwrócić się z dnia na dzień… Swoją drogą ich swego rodzaju gra informacyjna mająca ostatnio ogromny wpływ na ceny zbóż może być niezłą okazją na wzbogacenie się dla rosyjskich dygnitarzy. W końcu wystarczy jedna bomba na port w Mikołajowie, aby notowania znów odbiły i ktoś na tym dobrze zarobił…