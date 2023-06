Zamrożenie cen prądu. Rolnicy mogą składać wnioski do 30 czerwca

Rolnicy jako użytkownicy prądu znajdujący się w grupie z najwyższym limitem zużycia, zostali objęci rządową Tarczą Solidarnościową. Warunkiem zapłacenia niższego rachunku za energię elektryczną jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego ukazał się artykuł informujący rolników jak płacić niższe rachunki za prąd w roku 2023. Jest to możliwe dzięki wprowadzonej przez Rząd RP Tarczy Solidarnościowej, która zakłada, że ceny energii w 2023 roku będą zamrożone na poziomie z 2022. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku weszła w życie 18 października 2022 roku i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2023.

Rolnicy mogą mieć zamrożone ceny prądu do zużycia 3000 kWh; aby skorzystać z tej możliwości należy do 30 czerwca złożyć wniosek do dostawcy energii elektrycznej (zakładu energetycznego). Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych PGE, Taurona, Energii, Enei. Wypełnione wnioski można składać w formie papierowej bądź elektronicznej (jeśli posiada się profil zaufany).

Jak informuje IRWŁ, do wniosku należy dołączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 rok podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej.

Warto przy okazji przypomnieć, że nie tylko rolnicy skorzystają z rządowej Tarczy Solidarnościowej: ceny prądu zamrożone na poziomie roku 2022 dotyczą również wszystkich gospodarstw domowych do limitu 2000 kWh rocznie; gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi do 2600 kWh rocznie; rodzin 3+ (z Kartą Dużej Rodziny) do limitu 3000 kWh rocznie.

Więcej informacji na stronie IRWŁ