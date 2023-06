Zamknięcie korytarza zbożowego. “Kontynuujemy uruchamianie dodatkowych przejść granicznych z Polską”

Do zakończenia obowiązującego dotychczas porozumienia zbożowego zostało już niewiele czasu, obowiązuje ono bowiem do 18 lipca. Ukraińcy już teraz zastanawiają się, jak usprawnić eksport swoich zbóż, których zbiór już się rozpoczął.

– Mamy kilka strategii: zwiększanie zdolności przeładunkowych regionu Dunaju i zwiększanie tam zdolności przeładunkowych zboża. Kontynuujemy też uruchamianie dodatkowych przejść granicznych i suchych portów na zachodniej granicy z Polską i Rumunią – powiedział Taras Wysocki, wiceszef ukraińskiego resortu rolnictwa.

– Aktywnie opracowywane są alternatywne środki, w rzeczywistości zostały one sfinalizowane i powinny pomóc Ukrainie w ciągłym przyczynianiu się do międzynarodowego bezpieczeństwa żywnościowego i zapewnianiu eksportu – dodał.

Minister przypomniał o funduszu ubezpieczeniowym przeznaczonym dla floty transportującej ukraińskie zboża. Miałoby to pozwolić na ich transport bez udziału Rosji w umowie zbożowej. Stwierdził też, że trudno przy dzisiejszej dynamice zmian mówić o cenach zbóż.

W zeszłym tygodniu na niektórych obszarach Ukrainy rozpoczęły się zbiory jęczmienia ozimego, a tegoroczne oceniane są na łącznie ok. 46 mln ton zbóż, co oznacza spadek o 5-7% w stosunku do zeszłego roku. Łączne zbiory zbóż i oleistych mają wynieść 68 mln ton wobec 106 w 2021 roku.