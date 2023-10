Zamieszanie na Morzu Czarnym, ceny pszenicy w górę. Spadają prognozy unijnego eksportu

Informacje z basenu Morza Czarnego wciąż wywierają wpływ na rynek zbóż. Wczoraj cena pszenicy wzrosła na wieść o domniemanym wstrzymaniu eksportu nowym korytarzem zbożowym. Informację zdementowano, jednak podwyżki, choć nieznaczne, pozostały.

Na Matifie cena pszenicy nie wzrosła znacząco, bo o 1,5 EUR/t do 233,5 EUR/t. Bardziej widoczna była podwyżka w Chicago; tam wyniosła 11 ct/bu do 579,4 ct/bu (198 EUR/t).

Wicepremier Ukrainy Oleksandr Kubrakow zdementował doniesienia o wstrzymaniu żeglugi floty transportowej po tym jak porty i firmy ukraińskie zawiadamiały o wstrzymaniu transportu ze względu na zagrożenie rosyjskimi minami i lotnictwem.

Nadal słaby jest unijny eksport pszenicy.

– Rynek Unijny nadal obciążony jest słabym popytem eksportowym. Komisja Europejska obniżyła w czwartek swoją prognozę eksportu pszenicy zwyczajnej z UE w sezonie 2023/24 o 1 mln ton do 31 mln ton w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Doprowadziło to do podwyższenia prognozy Komisji dotyczącej ostatecznych zapasów pszenicy zwyczajnej w sezonie 2023/24 z 17,8 do 19,1 mln ton – podaje serwis Kaack.

Cena rzepaku pozostała wczoraj niemal bez zmian, spadła na Matif o 0,25 EUR/t do 431,25 EUR/t, zaś soja straciła na CBoT8,25 ct/bu (453 EUR/t). Po obu stronach Atlantyku traciła kukurydza; 0,50 EUR do 207,75 EUR/t w Paryżu. i 0,75 ct/bu (179 EUR/t) w Chicago podążając za rynkiem soi.