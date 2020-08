Zamiast oprysku co – czym zastąpić wycofywane z użycia popularne środki ochrony roślin ?

Samorząd rolniczy wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie i szerokie udostępnienie informacji o możliwościach stosowania innych środków ochrony roślin, które mogą zastąpić znane rolnikom a obecnie wycofane z użycia substancje czynne.

– Na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1532 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej dikwat Polska została zobowiązana do cofnięcia pozwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną do 4 maja 2019 r., a termin stosowania już zakupionych środków upłynął 4 lutego 2020 r. Oznacza to, że rolnicy stracili popularny środek przeznaczony do przygotowania do zbioru upraw m.in. ziemniaków i rzepaku – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W ocenie izb rolniczych brak informacji o dozwolonych do stosowania zamiennikach powoduje niepokój rolników, i może doprowadzić do nieprawidłowego stosowania pozostałych na rynku desykantów.

Samuel Skrzysz