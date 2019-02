Zaliczki w ramach dopłat bezpośrednich

3,15 mld złotych trafiło już do 704 tysięcy rolników w ramach wypłaty zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł.

– W 2017 r. wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymają ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. W pierwszej kolejności pieniądze trafią do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Źródło: ARiMR