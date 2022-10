Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich: Prawie 8 mld zł na kontach rolników

Od 17 października ARiMR przekazuje na konta rolników zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 28 października wykonane zostały przelewy na kwotę prawie 8 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.

W tegorocznej kampanii na dopłaty bezpośrednie przeznaczono ok. 16,96 mld zł, o które ubiega się 1,265 mln rolników. Do 28 października 2022 r. ponad 781 tys. właścicieli gospodarstw otrzymało ponad 6,86 mld zł w ramach zaliczek na płatności bezpośrednie; w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta 561 tys. gospodarzy przelano ok. 1,13 mld zł.

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych z PROW – 85 proc. należnych dopłat.

Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.

źródło: ARiMR