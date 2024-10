Zaliczki dopłat. Ile już wypłacono rolnikom? Najnowsze dane

– Rolnicy otrzymują zaliczki w ramach płatności bezpośrednich i płatności obszarowych praktycznie w ramach wszystkich mechanizmów, za wyjątkiem jednego ekoschematu, dobrostanu zwierząt. Na dzień 29 listopada 1,134 mln rolników ma naliczone płatności bezpośrednie – informował dziś podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Rolnictwa wiceprezes ARiMR, Leszek Szymański.

W pierwszej kolejności płatności mają otrzymać rolnicy poszkodowani w wyniku powodzi. Dla 69 tysięcy rolników, którzy gospodarują na terenach powodziowych, ponad 95 proc. ma naliczone zaliczki na poczet dopłat.

Ile pieniędzy na kontach rolników?

Do 29 października na konta w ramach zaliczek na płatności bezpośrednie wpłynęło 4 miliardy 100 tysięcy złotych, natomiast w ramach drugiego filaru wspólnej polityki rolnej ponad 1 miliard 300 milionów, czyli łącznie 5,4 miliarda złotych.

– Chciałem też państwu pokazać różnice, które są w stosunku do roku ubiegłego, ponieważ w roku ubiegłym w ramach płatności bezpośrednich była wypłacona kwota niecałych 2,5 miliarda złotych, więc to przyspieszenie wypłaty środków jest widoczne. Natomiast jeżeli chodzi o rolników, którzy mają swoje gospodarstwa na terenie powiatów objętych powodzią, to w ramach płatności bezpośrednich otrzymali blisko 600 milionów złotych na konta, natomiast w ramach drugiego filaru wspólnej polityki rolnej ponad 106 milionów złotych jest na kontach rolników – informował Szymański.

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź

ARiMR wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oszacowała liczbę hektarów i beneficjentów, którzy są poszkodowani w powodzi; jest to niecałe 4 tysiące rolników i około 13 tysięcy hektarów, na których gruntach stała woda. W związku z tym dla poszkodowanych rolników została uruchomiona pomoc i obecnie do 15 listopada trwa nabór, w którym rolnicy z tych obszarów mogą uzyskać wsparcie w wysokości 5 bądź 4 tys. złotych do hektara, przy czym druga wartość dotyczy tylko uprawy soi, natomiast pozostałe rośliny, które zostały zniszczone w wyniku powodzi, objęte są stawką 5 tys. zł/ha.

Ponadto została uruchomiona pomoc krajowa dla powodzian w zakresie zwrotu za podatek rolny – trzeciej i czwartej raty.