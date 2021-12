Zalety pneumatycznych siewników zbożowych

Dzięki pneumatycznym systemom transportu nasion konstruktorzy siewników zbożowych mogli zaprojektować maszyny o dużych szerokościach roboczych, które w transporcie nie przekraczają trzech metrów. Maszyny te mają zastosowanie w dużej mierze w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych. Niemniej pneumatyczne siewniki są dostępne także w wersji 3-metrowej przeznaczonej dla mniejszych farm. O szczególnych cechach i zaletach siewników z pneumatycznym wysiewem piszemy poniżej.

Większa skrzynia ładunkowa

W siewnikach pneumatycznych odległość redlicy od skrzyni nasiennej nie jest ograniczona grawitacją. W przypadku siewników mechanicznych zbiornik na nasiona musi znajdować się praktycznie nad samymi redlicami, tak aby ziarno pobrane przez aparat wysiewający swobodnie opadało do redlicy. Stanowi to swego rodzaju przeszkodę gdy siewnik mechaniczny wchodzi w skład zestawu uprawowo-siewnego. Wtedy to siewnik mechaniczny powoduje skupienie dość dużej masy na końcu agregatu. Problemy te zwłaszcza w przypadku szerszych agregatów uprawowo-siewnych eliminują siewniki pneumatyczne, gdyż zbiorniki tych maszyn mogą być przesunięte blisko ciągnika, dzięki czemu ich ładowność może być znacznie wyższa. Ładowność skrzyni nasiennej w 3-metrowych siewnikach mechanicznych wynosi z reguły od 300 do 700 kg. Wyjątkiem mogą być przyczepiane siewniki mechaniczne w których pojemność zbiornika może wynosić ponad 3000 l. W siewnikach pneumatycznych o podobnej szerokości roboczej ładowności zbiorników mieszczą się w zakresie od 700 do 1200 kg a po wstawieniu nadstawek mogą być one nawet większe.

Różnice konstrukcyjne

Siewniki mechaniczne od pneumatycznych wyróżnia przede wszystkim konstrukcja zespołu wysiewającego. W mechanicznych konstrukcjach aparat wysiewający dysponuje taką samą liczbą pojedynczych aparatów jak liczba redlic. Takie rozwiązanie niekiedy ale bardzo rzadko bywa dostępne także w siewnikach pneumatycznych. Jednakże w tych konstrukcjach najczęściej producenci stosują centralny aparat wysiewający oraz głowicę rozdzielającą nasiona do poszczególnych redlic. W takim przypadku skrzynia nasienna jest zakończona kończy się wąskim ujściem do aparatu wysiewającego. Taka konstrukcja umożliwia wykonywanie siewu nawet w przypadku gdy w zbiorniku zostało zaledwie 2-3 kg rzepaku. W przypadku zbiornika siewnika mechanicznego istniałoby ryzyko, że w niektórych aparatach zabraknie nasion. Pneumatyczny transport nasion umożliwia tworzenie zestawów uprawowo-siewnych w których zbiornik na nasiona jest zwieszony na przednim TUZ-ie zaś sekcja uprawowa oraz sekcje wysiewające z głowicami rozdzielającymi znajdują się za ciągnikiem.

Nierównomierny rozdział nasion

Na forach internetowych można spotkać się z opinią, że wadą siewników z pneumatycznym systemem wysiewu jest nierównomierność wysiewu. Jest to związane z przypadkowym rozdziałem nasion na poszczególne kanały. Wpływ na nierównomierność wysiewu mają wstrząsy maszyny podczas pracy. Warto jednak podkreślić że różnice są w rozkładzie nasion w rzędach są zaledwie kilkuprocentowe, co przy siewie popularnych roślin nie odgrywa istotnego znaczenia.

Zaawansowanie techniczne

Nowoczesne siewniki pneumatyczne to również zaawansowane technicznie konstrukcje. Wyróżnikiem takich maszyn jest elektryczny napęd aparatu wysiewającego, który umożliwia zmianę prędkości wałka wysiewającego a tym samym regulację dawki wysiewu z poziomu kabiny operatora. Napęd elektryczny aparatu wysiewającego jest sterowany za pomocą terminala. Niektóre z tych urządzeń pracują w standardzie ISOBUS. Terminale sterujące mogą obsługiwać funkcje GPS dzięki którym dozwoanie nasion może obywać się w trybie automatycznym na podstawie map aplikacyjnych. Zamontowane na głowicy rozdzielającej elektrozawory pozwalają wyłączać poszczególne redlice (funkcja Section Control) a umieszczone w przewodach nasiennych czujniki monitorować proces siewu.