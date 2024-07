Zalety maszyn używanych w ogrodnictwie i rolnictwie

Czy szukasz niezawodnych i przystępnych cenowo maszyn dla swojej firmy? W takim razie używane maszyny mogą najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom. Choć niektórzy przedsiębiorcy mogą wahać się przed takim zakupem, obawy są niepotrzebne. – Przy pierwszym zamówieniu często zauważamy pewną ostrożność, ale prawie wszyscy nasi klienci wracają do nas po kolejne używane zakupy, które są znacznie łatwiejsze – mówi Robbert z Duijndam Machines .

Zalety maszyn używanych

Zakup maszyn używanych jest korzystny pod wieloma względami.

Niższe koszty: Koszty zakupu używanej maszyny do ważenia są znacznie niższe niż nowej maszyny. Oznacza to, że można sporo zaoszczędzić, nie tracąc na jakości.

Koszty zakupu używanej maszyny do ważenia są znacznie niższe niż nowej maszyny. Oznacza to, że można sporo zaoszczędzić, nie tracąc na jakości. Krótki czas dostawy: Używane maszyny są dostępne od ręki, co oznacza, że można je szybciej wdrożyć do pracy niż nowe maszyny, które mogą mieć długie terminy dostawy.

Używane maszyny są dostępne od ręki, co oznacza, że można je szybciej wdrożyć do pracy niż nowe maszyny, które mogą mieć długie terminy dostawy. Zrównoważony rozwój: Wybierając używane maszyny, przyczyniasz się do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów poprzez ponowne wykorzystanie istniejącego sprzętu

Popularne typy na rynku używanych maszyn

Duijndam Machines posiada ponad 1400 używanych maszyn rolniczych i ogrodniczych, które dostarcza z własnego magazynu. Jest to największy stan magazynowy takich maszyn w Beneluksie! Jednakże Robbert zauważa, że pewne typy maszyn na rynku używanych są znacznie bardziej popularne niż inne:

– Szczególnie duże zapotrzebowanie na rynku używanych maszyn mają taśmy transportowe i maszyny do ważenia. Zwłaszcza we Polsce, gdzie banki są bardziej ostrożne w udzielaniu kredytów na nowe maszyny, te typy używanych maszyn są bardzo popularne – mówi przedstawiciel Duijndam Machines.

Używane taśmy transportowe

Czy szukasz niezawodnych i przystępnych cenowo taśm transportowych dla swojej firmy? W Duijndam Machines znajdziesz to, czego potrzebujesz. Firma oferuje szeroką gamę używanych taśm transportowych , które nadają się do różnych sektorów, takich jak ogrodnictwo, rolnictwo, transport, recykling oraz przemysł wytwórczy i spożywczy. Istnieje wiele różnych typów używanych taśm transportowych, a poniżej przedstawiamy najpopularniejsze.

Różne typy używanych taśm transportowych

W Duijndam Machines zawsze jest szeroki zapas używanych taśm transportowych. Asortyment obejmuje szeroką gamę rodzajów, od taśm gumowych i PVC po rolkowe i płaskie. Doświadczeni pracownicy dokładnie sprawdzają każdą maszynę przed jej zakupem, aby móc zagwarantować jakość taśm transportowych. Oto niektóre z typów taśm transportowych, które oferują:

Taśmy płaskie

Taśmy płaskie to rodzaj taśmy transportowej charakteryzującej się gładką, prostą powierzchnią. Te taśmy są idealne do przemieszczania lekkich i średnich produktów na krótkie i średnie odległości. Często są używane w środowiskach produkcyjnych, gdzie ciągłość i wydajność są kluczowe, takich jak przetwórstwo spożywcze i pakowanie. Taśmy płaskie są wszechstronne i mogą być łatwo dostosowane do różnych potrzeb transportowych.

Taśmy wznoszące

Taśmy wznoszące są specjalnie zaprojektowane do przemieszczania towarów pod kątem, co jest idealne do pokonywania różnic wysokości w środowisku produkcyjnym. Te taśmy często mają żebra lub poprzeczki, aby zapobiec zsuwaniu się produktów podczas transportu. Taśmy wznoszące są często używane w sektorze rolniczym, gdzie na przykład służą do transportu plonów na wyższe pozycje przetwórcze oraz w fabrykach do przemieszczania materiałów między różnymi poziomami produkcji.

Taśmy rolkowe

Taśmy rolkowe składają się z szeregu obrotowych cylindrów (rolek) zamontowanych równolegle do siebie. Te taśmy są bardzo odpowiednie do transportu ciężkich lub objętościowych towarów na krótkie i średnie odległości. Taśmy rolkowe są często używane w magazynach i centrach dystrybucyjnych do przemieszczania pudeł i palet. W zależności od potrzeb, taśmy rolkowe mogą być napędzane lub nienapędzane, przy czym te nienapędzane wykorzystują siłę grawitacji do przemieszczania towarów.

Każdy typ taśmy transportowej ma swoje specyficzne zastosowania i zalety, w zależności od potrzeb Twojej firmy.

Używane maszyny do ważenia

Maszyny do ważenia odgrywają kluczową rolę w przemyśle opakowaniowym. Zapewniają, że produkty trafiają do opakowań z właściwą wagą, co jest niezbędne dla dokładności i wydajności. Ale co, jeśli możesz uzyskać tę precyzję bez wysokich kosztów nowych maszyn? Wtedy na scenę wchodzi używana maszyna do ważenia. Duijndam Machines specjalizuje się w oferowaniu wysokiej jakości używanych maszyn do ważenia , które spełniają wszystkie potrzeby biznesowe.

Rodzaje maszyn do ważenia

W ofercie znajduje się wiele różnych typów maszyn do ważenia, każda z unikalnymi właściwościami i zastosowaniami. Wybór odpowiedniej maszyny zależy od produktu, który chcesz pakować, pożądanej wagi i potrzebnej dokładności.

Wielogłowicowa maszyna do ważenia

Wielogłowicowa maszyna do ważenia jest zaprojektowana do szybkiego i dokładnego ważenia, idealna do mniejszych opakowań. Tego typu maszyny wykorzystują wibracyjne rynny do napełniania wielu pojemników na małe ilości produktu. Komputer następnie oblicza najlepszą kombinację pojemników, aby osiągnąć ustawioną wagę docelową z minimalnym nadmiarem. Ta maszyna jest idealna dla produktów takich jak pomidory koktajlowe, fasola, sałata, pokrojone warzywa lub frytki.

Mechaniczna taśmowa maszyna do ważenia

Do większych ilości, od 5 kg wzwyż, najlepszym wyborem jest mechaniczna taśmowa maszyna do ważenia. Ta maszyna posiada pojemnik ważący połączony z wagą mechaniczną lub cyfrową. Dwie taśmy napełniają pojemnik, zapewniając, że waga napełnienia dokładnie zbliża się do ustawionej wagi. Tego typu maszyny są idealne do ważenia ziemniaków, cebuli, marchewek, buraków czerwonych i innych grubych warzyw. Znani producenci tych maszyn to Bijlsma Hercules, Delignie, Miedema i Allround.

Jakość i niezawodność Duijndam Machines

Kupując używaną maszynę w Duijndam Machines możesz być pewien, że otrzymasz maszynę wysokiej jakości. Każda maszyna jest dokładnie sprawdzana i w razie potrzeby naprawiana, zanim zostanie wystawiona na sprzedaż. Duijndam dąży do tego, aby ich klienci mogli przez wiele lat korzystać z dostarczonych przez nich maszyn.

Sposób działania Duijndam Machines

W Duijndam Machines dążą do posiadania jak najszerszego asortymentu wysokiej jakości maszyn. Ich zapas liczy zazwyczaj około 1400 używanych maszyn. Filozofia firmy polega na tym, że klienci mogą korzystać z maszyn przez wiele lat. Zaczyna się to od krytycznej polityki zakupu, po której następują gruntowne kontrole, czyszczenie i ewentualne naprawy. Na swojej stronie internetowej zamieszczają wyraźne zdjęcia i opisy, aby klienci mogli dobrze się zorientować. Kiedy znajdziesz odpowiednią maszynę, mogą ją dostarczyć na całym świecie, prosto pod Twoje drzwi.

Czy jesteś zainteresowany którąś z ich używanych maszyn? Skontaktuj się z nimi, aby uzyskać osobistą poradę i odkryć, która maszyna najlepiej odpowiada Twojej sytuacji.

https://youtu.be/AGRdTtDo04o

KONTAKT

ADRES

Tweede Tochtweg 127

2913 LR Nieuwerkerk a/d IJssel

Holandia

MASZ PYTANIE?

Z wielką przyjemnością odpowiemy na nie! Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

+31 180 632 088

info@duijndam-machines.com