Zalesienia śródpolne i zalesianie gruntów rolnych. Rozpoczął się nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie, zadrzewienie, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wnioski przyjmowane są od 1. do 31 lipca 2023 r.

W nowym naborze zwiększono stawki premii zalesieniowych dla tych, którzy zalesili swoje grunty rolne w ramach:

PROW 2004-2006 – zwiększenie stawek o ok. 40 proc. – nabór wniosków od 1 czerwca do 15 lipca 2023 r.;

PROW 2007-2013 – zwiększenie stawek o ok. 23 proc – nabór wniosków od 15 marca do 30 czerwca 2023 r.;

PROW 2014-2020 zwiększenie stawek o ok. 19 proc. – nabór wniosków od 15 marca do 30 czerwca 2023 r.

Zalesianie gruntów rolnych

Przewidziane dla gruntów rolnych charakteryzujących się niską przydatnością dla rolnictwa, stanowiących potencjalny obszar dla zakładania upraw leśnych, jak również kształtowania struktury krajobrazu obszarów wiejskich.

Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

Przewidziane dla lasów prywatnych w wieku 11-60 lat, które wymagają znaczących nakładów w celu utrzymania ich w dobrej kondycji. Wsparcie przyznawane jest na inwestycje polegające na wprowadzaniu podsadzeń w istniejących lasach, przy uwzględnieniu lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych i klimatycznych danego obszaru. Wsparciem objęte jest też wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, które przyczyniają się do zwiększania odporności drzewostanów na zmiany klimatyczne.

Tworzenie zadrzewień śródpolnych

Celem jest urozmaicenie krajobrazu rolniczego, wspomożenie utrzymania równowagi ekologicznej na obszarach wiejskich jako miejsca bytowania i żerowania wielu organizmów.

Zakładanie systemów rolno-leśnych

Jest to inwestycja niewdrażana dotychczas w Polsce. Systemy rolno-leśne to sposób użytkowania gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze. Jest to wielofunkcyjne użytkowanie gruntu przynoszące korzyści środowiskowo-klimatyczne.

Nabór wniosków odbywa się w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027. Wniosek można złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus lub Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/inwestycje-i-premie-lesno-zadrzewieniowe.