Załamuje się rynek wieprzowiny (aktualne ceny)

Ceny oferowane w skupach za dostarczone tuczniki z tygodnia na tydzień są coraz niższe, a koszty utrzymania rosną. Hodowcy szczególnie odczuwają wzrost cen pasz. Niepokój ponadto budzi rozprzestrzeniający się na terenie naszego kraju afrykański pomór świń.

W wielu skupach obecnie już oferowane są ceny dla wielu rolników na granicy kosztów opłacalności, a świnie trzeba sprzedać, bo przerośnięte będą jeszcze mniej warte.

Aktualnie za dostarczony do skupu żywiec wieprzowy rolnicy otrzymują średnio od 3, 20 do 4,60 złotych za kilogram. W klasie S od 4, 70- 5, 20 zł/kg, w klasie E od 4, 60 – 5, 60 zł/kg, w klasie U – od 4, 40 do 5, 10 zł/kg, a w klasie R 0d 4 , 00 do 5, 10 zł/kg.