Załamanie na rynku rzepaku. W środę cena spadła dużo poniżej 500 EUR/t

Notowania rzepaku pierwszy raz od połowy października znalazły się wczoraj poniżej bariery 500 EUR/t, spadając do 493 EUR/t. Na Matifie spadły też notowania pszenicy i kukurydzy.

Ceny rzepaku spadły podążając za spadkami w Kanadzie, gdzie zadziałały zapowiedzi Trumpa o 25-procentowych cłach na import z tego kraju. Ponadto rewizja polityki USA związanej z biopaliwami może znacząco uszczuplić kanadyjski eksport oleju rzepakowego za południową granicę, co w konsekwencji może doprowadzić do do większej presji w kierunku eksportu do Europy.

Notowania soi za oceanem wzrosły przede wszystkim ze względu na osłabienie dolara i silny popyt ze strony Chin.

Pszenica straciła wczoraj w kontraktach na marzec 3,25 EUR/t do 222,50 EUR/t. Warto odnotować spadek ukraińskiego tempa eksportu pszenicy do 1 mln ton w listopadzie wobec prawie 2 mln ton miesięcznie w okresie od lipca do października.

Cena kukurydzy spadła o 3 EUR/t do 205 EUR/t. Cenom kukurydzy nie sprzyja rosnący wolumen ukraińskiego eksportu; w listopadzie osiągnął on ponad 2,2 mln ton.

