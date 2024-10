Zakup maszyn – czy można łączyć dotacje z kredytem? Jak to zrobić najlepiej?

Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych można obecnie dofinansować ze środków na “Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” oraz “Rolnictwo 4.0”. Jest też możliwość skorzystania z kredytów bankowych z Gwarancją Agromax. Czy można łączyć ze sobą te dofinansowania? Jak zrobić to najlepiej?

Dotacje z ARiMR do zakupu maszyn

Nabór na “Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska” ruszył 23 października – szczegółowo opisywaliśmy go w art. Kolejne dofinansowania do zakupu maszyn . Ogłoszenie rozpoczęcia naboru na “Rolnictwo 4.0” możliwe jest jeszcze w tym roku, choć raczej będzie to początek roku 2025; o możliwościach jakie daje pisaliśmy w art. Inwestycje na rolnictwo 4.0 .

Kredyt z gwarancją BGK

O Gwarancji Agromax można przeczytać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego – inwestycje realizowane są ze środków Funduszu Gwarancji Rolnych w formie ciągłej przez banki wymienione na stronie ARiMR; zakres gwarancji obejmuje do 80% kwoty kapitału, maksymalny okres gwarancji to do 51 mc w przypadku kredytów obrotowych lub 183 mc w przypadku kredytów inwestycyjnych.

Co zrobić, żeby najkorzystniej kupić?

Zasadne jest pytanie, czy można jednocześnie skorzystać ze wszystkich trzech możliwości i jak to zrobić, aby uzyskać jak najwięcej? Wyjaśniał to Sebastian Drążkiewicz z firmy doradczej Agraves, podczas prelekcji pt. “Finansowanie inwestycji w rolnictwo 4.0 i nowoczesnych technologii w Polsce” odbywajacej się w ramach szkolenia pt. “Transformacja cyfrowa rolnictwa w Polsce”, która odbyła się niedawno w KPODR w Minikowie.

Czy można łączyć dofinansowania?

– Załóżmy, że kupujemy ciągnik rolniczy wyposażony we wszystkie systemy rolnictwa 4.0, rozsiewacz nawozów, opryskiwacz i rozrzutnik obornika. Biorąc pod uwagę nabory, czyli ochronę środowiska, rolnictwo 4.0 oraz system Agromax – jak rozłożyć te inwestycje, z czego można skorzystać, jakie są szanse, żeby zapewnić gospodarstwu możliwość kupienia tych sprzętów. Czy skorzystanie z jednego programu uniemożliwi skorzystanie z innego? – zapytano eksperta Agraves.

– Te nabory nie wykluczają się – odpowiadał Sebastian Drążkiewicz. – Natomiast zakres finansowy inwestycji w każdym z wniosków będzie widoczny dla ARiMR, więc gdy złożymy wniosek na te same lub podobne maszyny, Agencja zarzuci nam, że są to inwestycje odtworzeniowe. Trzeba więc zdecydować, jakie maszyny chcemy zakupić w którym naborze. Rozrzutnik na pewno warto kupić w ramach “ochrony środowiska”, choćby dlatego, że nie ma tu wymogu wykazania dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy urządzeniami oraz ścieżki cyfryzacji gospodarstwa.

Ciągnik, kwestie związane z nawigacją, połączenie z ciągnika z opryskiwaczem itp. pasują najlepiej do “Rolnictwa 4.0” i tam się to powinno znaleźć.

Gdzie większy zwrot inwestycji?

Jeśli chodzi o stopę zwrotu, w obu interwencjach jest to 65%, ale młodzi rolnicy mogą w “Rolnictwie 4.0” uzyskać 80% zwrotu; taką samą kwotę w “Ochronie środowiska” mogą uzyskać jedynie grupy rolników.

Czy można połączyć dotację z kredytem?

Żeby jednak uzyskać zwrot inwestycji, musi ona zostać wpierw dokonana. W sytuacji, gdy gospodarstwo nie ma środków na nią, pozostają kredyty bankowe z Gwarancją Agromax. Czy można wziąć kredyt w ramach AGROMAX a potem wystąpić o dofinansowanie w ramach naborów?

Niestety, mimo że kredyty Agromax są realizowane również w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027, to nie jest możliwe łączenie finansowania dotacyjnego z finansowaniem bankowym.

Zalety AGROMAX

Zaletą finansowania z kredytu AGROMAX jest to, że wkład własny w inwestycję może być znacznie mniejszy – z drugiej strony zarówno w “Inwestycjach w ochronę środowiska” jak i w “Rolnictwie 4.0” można starać się o 50 procentową zaliczkę.

Kolejna różnica to ta, że w przypadku kredytu ocena racjonalności zakupu (wielkość maszyny do wielkości gospodarstwa) może być bardziej łagodna, niż w przypadku inwestycji dotacyjnej. Inwestycje finansowane z dotacji ARiMR są poddawane ocenie ekonomicznej, przy czym pracownicy ARiMR indywidualnie badają racjonalność każdej inwestycji.

Ograniczenia w uzyskaniu dotacji

Ograniczeniem inwestycji dotacyjnej jest też to, że aby ją uzyskać, należy zdobyć określoną ilość punktów. W przypadku “Inwestycji” minimum to 6 pkt.

– To jednak formalnie. W praktyce poprzeczka będzie zawieszona znacznie wyżej, ze względu na duże zainteresowanie tym naborem. Trzeba też pamiętać, że w przypadku tych punktów promocje nie łączą się, jeśli chodzi o inwestycje w tej samej grupie. Portal PUE będzie sam przypisywał punkty, więc trzeba na to zwrócić uwagę składając wniosek, żeby nie podchodzić do niego zbyt optymistycznie – wyjaśniał ekspert Agraves.

Punkty się nie sumują

– Inwestycja w racjonalne zarządzanie nawozami, która ma być zrealizowana w rozsiewacz nawozów da nam 4 pkt, ale gdybyśmy jeszcze zdecydowali się na zakup aplikatora do wozu asenizacyjnego, który jest w tej samej grupie, to te punkty nie będą się sumowały – mówił Sebastian Drążkiewicz.

Ścieżka cyfryzacji

Kolejną ciekawą kwestią, którą poruszył ekspert Agraves była dwukierunkowa wymiana danych w urządzeniach i maszynach kupowanych w ramach “Rolnictwa 4.0”. Wiąże się to z tzw. ścieżką cyfryzacji gospodarstwa.

Przykładem wykorzystania tej ścieżki jest GPS umieszczony na ciągniku wraz z opryskiwaczem połączonym z programem do zarządzania gospodarstwem rolnym: rolnik rozpoczyna pracę wprowadzając do programu dane np. środka ochrony roślin, zaznacza obszar pracy, plan automatycznie przenoszony do opryskiwacza, który wykonuje zabiegi zgodnie z instrukcjami (np. mapa zachwaszczenia). Na końcu pojawia się ewidencja stosowania śor z wytyczeniem działek.

Jakie dane może przekazać robot do odgarniania paszy?

Czy jednak dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy urządzeniami jest warunkiem uzyskania dofinansowania z “Rolnictwo 4.0”?

– To kwestia sporna – mówił Sebastian Drążkiewicz. – W przypadku naszego klienta, który składał wniosek na robota do odgarniania paszy, wniosek został odrzucony ze względu na brak dwukierunkowej wymiany danych. Jednak sąd nakazał przywrócić wniosek do ponownego rozpatrzenia, ponieważ przy tego rodzaju inwestycji dwukierunkowa wymiana danych jest technicznie niemożliwa i nie wiadomo, jakie to miałyby być dane i czemu służyć – wyjaśniał ekspert.