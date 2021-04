Zakup i sprzedaż ziemi rolnej: Zamiast decyzji ostatecznej oświadczenie uprawiające do zakupu ziemi?

Rolnicy z Podlasia domagają się zmiany zasad wydawania decyzji ostatecznej na potrzeby zakupu i sprzedaży ziemi rolnej. Obecnie rolnik, który jest zainteresowany zakupem konkretnej ziemi rolnej, musi złożyć wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wydanie decyzji ostatecznej, która jest niezbędna przy zawieraniu aktu notarialnego.

Sprzedający może jednocześnie złożyć oświadczenie woli sprzedaży na wniosku do KOWR z kilkoma kupującymi a KOWR bada możliwość zakupu ziemi każdego z wnioskodawców jedocześnie i tym samym może wydać dla wszystkich kupujących na tą samą działkę decyzję ostateczną.

– Taka decyzja jest bezterminowa i upoważnia każdego z kupujących do zawarcia aktu notarialnego. Rolnicy uważają, że jest to legalna droga do spekulacji i podbijania cen ziemi rolnej. Zdaniem samorządu rolniczego takie rozwiązanie jest nie dopuszczalne, dlatego też proponujemy wprowadzenie terminu ważności dla każdej decyzji ostatecznej wydawanej przez KOWR np.: 90 dni. W przypadku, kiedy ważność decyzji minie sprzedający może wnioskować o wydanie kolejnej decyzji ostatecznej na tą samą działkę z nowym nabywającym – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Według PIR jeżeli decyzja ostateczna może być wydawana jednocześnie dla kilku wnioskodawców na tę samą nieruchomość rolną, to nie powinno się jej określać mianem decyzji ostatecznej ani administracyjnej, ponieważ nie jest ona w żaden sposób wiążąca dla stron w kwestii dokonania transakcji zakupu i sprzedaży ziemi rolnej.

– Zamiast decyzji ostatecznej KOWR powinien wydawać zaświadczenie uprawniające do zakupu ziemi rolnej przez wnioskodawcę – postuluje Leszczyński.