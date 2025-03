Zakorzenieni w polskim rolnictwie. Konferencja Grupy Chemirol

Zakorzenieni w polskim rolnictwie – pod takim hasłem PUH Chemirol wspólnie z Unia Group oraz AT zorganizowali marcową konferencję prasową. Na jakie wyzwania, z którymi mierzy się rolnictwo z pomocą przychodzą rozwiązania Grupy Chemirol i jaki kierunek wyznacza sobie do dalszego rozwoju?

reklama

reklama

Badania gleby elementem precyzyjnego rolnictwa

Wszystko zaczyna się od gleby – choć to zdanie wydaje się utartym sloganem, to jednak jakże prawdziwym. Chcąc dobrze dobrać rośliny do pola, dopasować odpowiednie nawożenie niezbędna jest znajomość stanowiska uprawy.

Dlatego badania gleby są wyjściową do dalszych naszych działań. Takie przeprowadza firma AT wchodząca w skład grupy Chemirol. Dokonuje też analiz zmienności glebowej metodą satelitarną, a wszystko po to, aby dostosować dawki nawożenia do zasobności gleby. Wówczas tam, gdzie zasobność w składnik jest większa, można redukować dawkę nawozu, z kolei odpowiednio zwiększać przy zasobności niższej. Firma AT od 2019 roku wykonuje też doświadczalnictwo polowe w zakresie produktów firm Chemirol czy Innvigo.

reklama

Jak wskazywał Mateusz Budziński, prezes firmy AT, rolnictwo precyzyjne pozwala lepiej wykorzystać potencjał roślin i środków produkcji, aby zwiększać produkcję bez wzrostu nakładów na ten cel. Wspomniana precyzja rozpoczyna się już podczas pobierania prób glebowych – miejsce każdego poboru jest zapisywane, a im więcej prób zostanie wykonanych na danym obszarze, tym uzyskany wynik będzie dokładniejszy.

reklama

reklama

Biologiczne wspomaganie upraw

Firma Chemirol w swoim portfolio szeroko rozbudowuje wachlarz produktów biologicznych. To kierunek, który cały czas systematycznie rozwija. W ofercie znajdujemy środki wspomagające wykorzystanie składników pokarmowych, m.in. poprawiające odżywienie roślin azotem czy fosforem, co jak zaznaczał Rafał Opiłowski, dyrektor działu biostymulatorów Chemirol, pozwala na ograniczenie dawek drogich nawozów mineralnych. Po te rozwiązania możemy sięgnąć np. w uprawie kukurydzy, której siew już niebawem

Firma proponuje także preparaty wspomagające przetrwanie warunków stresowych dla roślin. Jak wskazywał Rafał Opiłowskil, rolnicy mierzą się z niekorzystnymi warunkami agrometeorologicznymi, także z zakwaszeniem gleby (polskie gleby w przewadze powstały ze skał osadowych, które naturalnie są kwaśne), do którego także przyczynia się nawożenie azotowe. Pomocne w łagodzeniu tych stresów są środki biostymulujące.

Chemirol stawia na rozwój

PUH Chemirol wywodzi się z Mogilna w woj. kujawsko-pomorskim, z tradycjami sięgającymi roku 1990. Obecnie jest jednym z polskich liderów produktów zaopatrzenia rolnictwa w kraju. Za działalność badawczą, w tym badania gleby odpowiada spółka AT, która należy do grupy kapitałowej Chemirol. W skład grupy od 2023 roku wchodzi także znana marka Unia – jeden z największych i najstarszych producentów maszyn rolniczych w Polsce, z historią sięgającą 1882 roku.

reklama

reklama