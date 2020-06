Zakłady New Holland w Płocku i Kutnie wznowiły produkcję

Zakłady New Holland w Płocku i Kutnie z sukcesem wznowiły produkcję po czasowym zamknięciu, podczas którego wprowadziły szereg procedur i rozwiązań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w czasie epidemii Covid-19.

Obecnie większość zakładów produkcyjnych Spółki i węzłów logistycznych marki New Holland wznowiła działalność, a zdecydowana większość z nich pracuje na pełnych obrotach.

Rolnictwo jest jednym z głównych filarów polskiej gospodarki, a zakłady w Płocku i Kutnie, które produkują maszyny rolnicze New Holland, odgrywają kluczową rolę w tym sektorze. Rolnicy pełnią niezwykle istotną rolę producentów żywności, a praca wykonywana przez nich jest niezbędna z punktu widzenia całego społeczeństwa. Praca naszych Klientów określona jest ścisłymi terminami i nie może zostać przełożona na późniejszy czas. Kluczowe jest również, aby prace polowe, które wykonują rolnicy, przebiegały bez zakłóceń. Marka New Holland służyła nieprzerwanym wsparciem dla rolników przez cały okres tymczasowego zamknięcia, a teraz wznawia produkcję, aby zapewnić im potrzebny sprzęt.

Fabryki w Płocku oraz w Kutnie zajmują łącznie 56,5 ha powierzchni produkcyjnej, w tym 15,5 ha stanowią budynki oraz zadaszone hale, a pracuje w nich blisko 1 900 osób. Obydwa ośrodki mają do dyspozycji nowoczesne biura konstrukcyjne, centra badawczo-rozwojowe i najnowocześniejsze maszyny pozwalające zachować doskonałą powtarzalność podczas produkcji maszyn rolniczych oraz podzespołów. Stale współpracują z szeroką siecią polskich dostawców, która w 2019 r. obejmowała ponad 460 firm.

Płock: dom dla kombajnów zbożowych New Holland serii CX

Zakład w Płocku dedykowany jest głównie produkcji kombajnów zbożowych New Holland. W 2019 roku uruchomiona została zupełnie nowa linia produkcyjna, wyposażona w najnowsze maszyny i urządzenia wspierając produkcję. Z linii tej zjeżdżają kombajny CX, które od lat cieszą się niegasnącym zaufaniem rolników w Polsce oraz na całym świecie.

Płocka fabryka od dwóch dekad produkuje żółte kombajny oraz sprzęt rolniczy, będąc jednym z filarów rolnictwa w Polsce i wpływając na rozwój regionu – w kontekście inwestycji oraz zatrudnienia. Aktualnie zatrudnia 1 267 osób i jest jednym z największych pracodawców w mieście.

W płockim zakładzie produkowanych jest 11 modeli pras rolujących,

11 modeli kombajnów i 34 modele zespołów żniwnych – wszystkie z logo New Holland. W 2019 roku obie polskie fabryki współpracowały z ponad 460 dostawcami z Polski.

Kutno: dom dla maszyn towarzyszących New Holland

Zakład w Kutnie zajmuje się produkcją maszyn uprawowych oraz maszyn zielonkowych. Maszyny te sprzedawane są pod logo New Holland oraz Kongskilde. Obecnie zakład dysponuje dwiema automatycznymi liniami lakierni. Jedna z linii została też rozbudowana o dodatkową kabinę malarską pozwalającą na szybką zmianę kolorystyki, co usprawniło proces produkcji maszyn New Holland.

W lutym 2017 kutnowska fabryka dołączyła do koncernu CNH Industrial N.V. zmieniając nazwę na CNH Industrial Kutno Sp. z o.o. Historia zakładu w Kutnie rozpoczęła się w roku 1992, kiedy wspólnie z duńską firmą Cormall Agro Holding grupa 8 osób założyła spółkę joint venture pod nazwą Danagri Pol.

Dzięki podjętej współpracy dotyczącej wytwarzania komponentów do maszyn rolniczych produkowanych przez firmę Kongskilde Industries w roku 1997 podjęto decyzję o przyłączeniu Danagri Pol do grupy Kongskilde zmieniając nazwę na Kongskilde Polska Sp. z o.o. To spowodowało, że kutnowska firma otrzymała dostęp do nowych rynków, dzięki czemu produkcja zaczęła się powiększać. Uzyskane dofinansowanie z funduszy unijnych umożliwiło dalszy rozwój technologii oraz rozbudowę fabryki. W 2003 roku oddano do użytku nowoczesny obiekt o powierzchni 11.300 m2 zlokalizowany w samym centrum Polski.

Produkcja na światowym poziomie (World Class Manufacturing)

Fabryki w Płocku i Kutnie działają zgodnie ze standardami World Class Manufacturing, które są stosowane we wszystkich zakładach CNH Industrial w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji, jakich oczekują Klienci New Holland. Wyznacznikiem poziomu jakości, będącym istotnym elementem w relacjach z klientami jest certyfikat ISO 9001:2015. Dodatkowo firma szczyci się certyfikatami systemów zarządzania: środowiskowego – ISO 14001:2015, efektywnością energetyczną – ISO:50001:2011 oraz bezpieczeństwem i higieną pracy – OHSAS 18001:2007.

Informacja prasowa: New Holland