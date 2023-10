Zakazu importu pszenicy z Rosji. Co dalej?

Import pszenicy z Rosji nie będzie zakazany, ponieważ sprzeciwia się temu Rada Europejska – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie skierowanym do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa z z postulatem objęcia sankcjami importu zbóż z Federacji Rosyjskiej. Ministerstwo Rolnictwa z kolei zgłosiło ten postulat do omówienia na forum Unii Europejskiej.

Jak wynika z wyjaśnień przekazanych do MRiRW przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, “zgodnie z podejściem UE środki ograniczające nakładane na kraje trzecie, w tym Rosję i Białoruś, mają na celu wywarcie skutków ekonomicznych, jednak nie kosztem ludności cywilnej. Z tego względu produkty sektora farmaceutycznego, żywnościowego oraz rolnego nie podlegają reżimom sankcyjnym nakładanym przez Unię Europejską. Potwierdzają to m. in. konkluzje Rady Europejskiej z 23-24 czerwca 2022 r., zgodnie z którymi pomimo trwającej wojny rosyjsko ukraińskiej i pełnej odpowiedzialności Moskwy za trwający światowy kryzys żywnościowy UE deklaruje zapewnienie swobodnego przepływu produktów rolnych i spożywczych oraz dostaw pomocy humanitarnej z i do Rosji”.

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy dążyć do tego, żeby zboża pochodzące z kraju agresora, jakim jest Federacja Rosyjska, były objęte sankcjami, jednak wypracowanie stanowiska w tej sprawie zależy od Ministra Spraw Zagranicznych.