Zakaz stosowania pasz z GMO będzie przesunięty

Przesunięcie z 1 stycznia 2025 r. na 1 stycznia 2030 r. terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) – przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o paszach.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważa, że konieczne jest przesunięcie zakazu używania pasz GMO, ponieważ obecnie w Polsce nie ma wystarczającej ilości alternatywnych surowców wysokobiałkowych, które umożliwiłyby wyeliminowanie śruty sojowej z produkcji pasz. Obecnie w Polsce nie ma wystarczającej ilości alternatywnych surowców wysokobiałkowych, które umożliwiłyby wyeliminowanie śruty sojowej z produkcji pasz, bez obniżenia wyników produkcyjnych na skalę przemysłową. Wejście w życie zakazu w 2025 r. mogłoby spowodować problemy związane z zaopatrzeniem w wystarczającą ilość paszy dla zwierząt monogastrycznych (drób i świnie) oraz załamanie sektora produkcji zwierzęcej.

W Polsce dostępne są wysokobiałkowe materiały paszowe takie jak np. śruta i makuchy słonecznikowe i rzepakowe, przetworzone białko zwierzęce (PAP), suszone wywary gorzelniane (DDGS), hydrolizaty białkowe, białko ziemniaczane, mączka guar i inne niezawierające produktów GM, jednak producenci pasz mają swobodę w stosowaniu wszystkich materiałów paszowych wymienionych w katalogu materiałów paszowych, tj. w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1017 z dnia 15 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz. Urz. UE L 159 z 21.06.2017, str. 48 z późn. zm.), co jest zgodne z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE). Zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów produkty zatwierdzone zgodnie z procedurami Unii Europejskiej są dopuszczone do obrotu we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami krajowymi i przepisami Unii Europejskiej w zakresie pasz, wytwarzane, wprowadzane do obrotu i stosowane w żywieniu zwierząt pasze, tj. materiały paszowe, dodatki, premiksy i mieszanki paszowe powinny być bezpieczne dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. W związku z powyższym, pasze genetycznie zmodyfikowane nie mogą:

1) wywierać szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego,

2) być oznakowane w sposób wprowadzający użytkownika w błąd,

3) szkodzić ani wprowadzać konsumenta w błąd z powodu pogorszenia szczególnych cech produktów zwierzęcych,

4) odbiegać od paszy przeznaczonej do zastąpienia w takim stopniu, że jej tradycyjne spożycie nie powoduje szkodliwych skutków odżywczych dla zwierząt lub ludzi.

Oznacza to, że pasze GM nie mogą być wprowadzane do obrotu, przetwarzane lub stosowane w żywieniu zwierząt, jeżeli nie zostało wydane dla nich zezwolenie Komisji Europejskiej, która ustanawia i prowadzi ogólnodostępny wspólnotowy rejestr genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Warunkiem uzyskania takiego zezwolenia jest przeprowadzenie całego cyklu badań potwierdzających bezpieczeństwo tych produktów oraz spełnienie innych uwarunkowań określających m.in. metody pobierania próbek, wykrywanie czy monitorowanie.

Powody przesunięcia terminu wejścia w życie zakazu

Wykonanie omawianego zakazu pasz z GMO wymaga czasu w celu znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników porównywalnych przede wszystkim pod względem jakościowym i ekonomicznym do importowanej śruty sojowej. Wprowadzenie tych komponentów do pasz wymaga uwzględnienia zawartości białka, jego wartości odżywczej oraz związanych z tym efektów uzyskiwanych w żywieniu zwierząt gospodarskich, a także dostępności na rynku dużych partii jednolitego surowca do produkcji pasz.

Resort rolnictwa uważa, że w strefie klimatycznej na obecną chwilę nie ma alternatywnych surowców wysokobiałkowych umożliwiających wyeliminowanie importowanej śruty sojowej z produkcji pasz. Całkowite zastąpienie białka sojowego krajowymi nasionami roślin strączkowych będzie trudne ze względu na graniczne udziały tych pasz w dietach (dopuszczalne ilości), szczególnie w mieszankach paszowych dla młodego drobiu i młodych świń, a także ze względu na nadmierną zawartość węglowodanów strukturalnych (włókna) oraz substancji antyodżywczych (alkaloidy, taniny).

Komisja Europejska w 2024 roku planuje dokonać przeglądu swojej polityki białkowej, dając perspektywę dla ustalenia kompleksowej unijnej polityki białkowej, mającej na celu zmniejszenie zależności UE od importu białka i zwiększenie produkcji krajowej.

W Unii Europejskiej udział 40 mln ton śruty sojowej, co odpowiada około 20 mln ton białka, konieczny jest do zapewnienia ciągłości produkcji pasz. 92% tego białka UE importuje, a tylko 8% pochodzi z produkcji rodzimej. Podobnie wygląda statystyka jeśli chodzi o warunki krajowe – Polska rocznie importuje około 1,4 mln ton białka w postaci śruty sojowej, której sprowadza się do kraju na poziomie około 2,5 mln ton.

Głównymi ograniczeniami są przede wszystkim problemy związane z potrzebą stałych, regularnych i ustandaryzowanych jakościowo dostaw surowca, które mogłyby zapewnić ciągłość produkcji, co przy tak dużym rozproszeniu terytorialnym gospodarstw rolnych, jest obecnie niemożliwe. Aby wzmóc zainteresowanie uprawą roślin strączkowych od roku 2010 realizowana jest pomoc dla rolników w postaci dopłat bezpośrednich do produkcji tej grupy roślin.

W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi większość wyników dotychczasowych prac badawczych wykazała pewne możliwości stosowania w żywieniu zwierząt monogastrycznych krajowych pasz białkowych pochodzenia roślinnego, jednak wszystkie te badania wykazały również, że na chwilę obecną całkowite zastąpienie poekstrakcyjnej śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego w żywieniu kurcząt rzeźnych nie jest możliwe i spowodowałoby obniżenie wyników produkcyjnych i załamanie tego sektora.

Genetycznie modyfikowana śruta sojowa jest podstawowym źródłem białka w mieszankach paszowych dla drobiu i świń. W związku z powyższym, w celu określenia skali skutków zakazu stosowania GMO, przeprowadzono kalkulacje zastąpienia śruty sojowej GM jej droższym odpowiednikiem non GM, względnie innymi surowcami białkowymi, które nie powodowałyby pogorszenia efektywności chowu.

Wprowadzenie w Polsce zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz z roślin GM związane byłoby z koniecznością znacznego rozszerzenia stosowania obecnie dostępnych zasobów krajowych źródeł białka, których wartość pokarmowa jest zróżnicowana, głównie pod względem zawartości tłuszczu i składu węglowodanów. Ponadto są one ubogie w aminokwasy, które będą musiały być suplementowane, znacznie podnosząc koszty produkcji zwierzęcej. Wprowadzenia zakazu stosowania pasz z udziałem GMO miałyby również wpływ na konkurencyjność polskich produktów mięsnych i jaj na rynkach zagranicznych, ponieważ rodzime produkty drobiarskie charakteryzują się niższymi cenami w porównaniu do produktów w pozostałych krajach unijnych, dzięki czemu Polska zajmuje silną pozycję w UE.

Z uwagi na powyższe, w ocenie resortu rolnictwa, konieczne jest przesunięcie terminu wejścia w życie przepisu zawartego w art. 15 ust.1 pkt 4 ustawy o paszach, w którym ustanowiony został zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Polski pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego z dnia 1 stycznia 2025 roku, na 1 stycznia 2030 r.

Przesunięcie zakazu pozwoli:

ocenić jak w okresie 5 lat zmieni się organizacja rynku roślin białkowych,

przebudować dotychczasowe systemy skupu i dystrybucji produkcji przez przedsiębiorstwa paszowe,

dostosować receptury i linie technologiczne.

Obecnie projekt nowelizacji ustawy o paszach trafi do prac w Sejmie.