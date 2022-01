Zakaz stosowania kukurydzy MON 810 również w 2022 roku. Pełna lista odmian

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Projekt rozporządzenia dokonuje zmiany załącznika w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Zmiana załącznika polega na uaktualnieniu wykazu odmian kukurydzy MON 810 i dostosowaniu go do wykazu odmian kukurydzy MON 810, które znajdują się we Wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych.

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 został w Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony 28 stycznia 2013 r. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Zakazane zostało wówczas stosowanie wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, jakie na ten dzień znajdowały się we Wspólnym Katalogu.

– W latach 2013–2020 niniejsze rozporządzenie było każdego roku zmieniane, dzięki czemu wykaz odmian kukurydzy MON 810 był na bieżąco uaktualniany. Obecna zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprowadzenia do zgodności krajowego wykazu z wykazem odmian, jakie znalazły się we Wspólnym Katalogu na koniec 2021 r. i jego zmianach jakie nastąpią w 2022 r. przed przyjęciem projektu rozporządzenia przez Radę Ministrów. Każda zmiana Wspólnego Katalogu polegająca na dodaniu lub usunięciu kolejnych odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, bądź zmianie nazw odmian, powoduje konieczność aktualizacji załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Aktualizacja wykazu odmian następuje na początku każdego roku kalendarzowego, przed rozpoczęciem siewów wiosennych – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak czytamy w uzasadnieniu rekomendowane rozwiązanie obejmuje zaktualizowanie wykazu odmian kukurydzy MON 810, jakie będą podlegać zakazowi stosowania, poprzez dokonanie zmian w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Efektem nowelizacji będzie aktualizacja wykazu odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, których nie można stosować w Rzeczypospolitej Polskiej.

Odmiany Kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być w 2022 roku stosowany w Polsce: