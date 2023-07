Zakaz importu zbóż po 15 września. Ukraina rozważy działania odwetowe

– Ukraina jest zdecydowanie przeciwna rozszerzeniu przez UE zakazu dostaw produktów rolnych do Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii po 15 września i może podjąć działania lustrzane – stwierdziła minister gospodarki tego kraju Julia Swyrydenko cytowana przez Delo.ua.

– Prezydent, premier i rząd są zdania, że ​​15 września to ostateczna data krytyczna. Po tym nie może być przedłużenia tych ograniczeń, które istniały dla Ukrainy – poinformowała dodając, że zakaz importu do krajów przyfrontowych to dyskryminacja szczególnie w momencie, gdy “Ukraina ma wroga na morzu”.

– Wygląda nam to na niezbyt przyjazny krok, mówiąc wprost. Dlatego we wszystkich negocjacjach, od prezydenta po wszystkie ministerstwa, upieramy się, że 15 września jest datą krytyczną, ostateczną, po której nie widzimy możliwości przedłużenia tych terminów. To jest dyskryminacja Ukrainy – mówiła Swyrydenko.

Swyrydenko nie dopuszcza do wiadomości scenariusza, w którym zakaz byłby przedłużony, jednak jej zdaniem w takim przypadku Ukraina musiałaby rozważyć podjęcie działań lustrzanych.