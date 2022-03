W Ukrainie obowiązuje zkaz eksportu nawozów

Jak informuje Reuters, powołując się na ukraiński resort rolnictwa, w związku z rosyjską inwazją Ukraina zakazała eksportu nawozów.

– Rząd wprowadza zerowy kontyngent na eksport nawozów mineralnych, czyli de facto zakaz eksportu nawozów z Ukrainy – poinformowało w swoim komunikacie ministerstwo.

Chodzi o to, żeby, szczególnie w warunkach przerwanego łańcucha dostaw, zabezpieczyć potrzeby ukraińskich rolników.

– Nie mamy wyboru, musimy iść i siać. Generalnie pracujemy nad następującym mechanizmem: gdzie możemy siać, gdzie sytuacja na to pozwala, wychodzimy i pracujemy. Zasialiśmy pszenicę, jęczmień; mamy uprawy ozime; nie poddajemy się, bo to kwestia dostępności żywności. Chcę państwu powiedzieć, że nastroje rolników są takie, że osiągniemy integralność terytorialną. Jesteśmy w pełni skoordynowani i doskonale rozumiemy, że bezpieczeństwo żywnościowe kraju zależy od tego, co będziemy mieli na polach – powiedział niedawno minister rolnictwa Ukrainy Roman Leshchenko.

Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że pomimo rosyjskiej inwazji ukraińscy muszą posiać jak najwięcej roślin.