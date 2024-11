Zakaz chowu zwierząt na futra znowu w Sejmie. Jakie rekompensaty dla hodowców i odprawy dla pracowników?

Wprowadzenie zakazu chowu i hodowli zwierząt na futro w celach komercyjnych (z wyjątkiem królika) – przewiduje poselski projekt zmian w prawie, nad którym trwają prace w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Chodzi o poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, na którym trwają prace w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewiduje on zakaz chowu lub hodowli w celach komercyjnych zwierząt futerkowych: lisa pospolitego, lisa polarnego, norki amerykańskiej, jenota, nutrii, szynszyli, z wyjątkiem królika.

Przedsiębiorcy i rolnicy, którzy będą prowadzili w dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji taką działalność będą mogli ją mogą ją prowadzić do dnia 1 stycznia 2029 r. na podstawie dotychczasowych przepisów.

Odszkodowanie za straty i jego wysokość

Przedsiębiorcom i rolnikom będzie przysługiwało odszkodowanie od państwa za poniesioną stratę majątkową wynikającą z wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Obejmie ono wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które przedsiębiorca lub rolnik mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała.

Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od momentu zakończenia chowu zwierząt na futra.

Odszkodowanie wyniesie 25% średniego rocznego przychodu przedsiębiorcy lub rolnika z prowadzonej działalności w okresie obejmującym lata 2021-2023, który zakończył działalność do dnia 1 stycznia 2025 r.

Odszkodowanie wyniesie 20% średniego rocznego przychodu z prowadzonej działalności w okresie obejmującym lata 2021-2023, który zakończył działalność do dnia 1 stycznia 2026 r.

Odszkodowanie wyniesie 15% średniego rocznego przychodu z prowadzonej przez niego działalności, w okresie obejmującym lata 2021-2023, który zakończył działalność do dnia 1 stycznia 2027 r.

Przedsiębiorca lub rolnik będzie mógł liczyć na odszkodowanie wysokości 10% średniego rocznego przychodu z prowadzonej działalności, w okresie obejmującym lata 2021-2023, który zakończył działalność do dnia 1 stycznia 2028 r.

Odszkodowanie wyniesie 5% średniego rocznego przychodu z prowadzonej działalności, w okresie obejmującym lata 2021-2023, który zakończył działalności do dnia 1 stycznia 2029 r.

Procedura ubiegania się o odszkodowanie

Aby uzyskać odszkodowanie, trzeba będzie złożyć wniosek do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Do wniosku trzeba będzie dołączyć między innymi informacje o przychodzie i dacie zakończenia działalności.

W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł zlecić kontrolę. Jeżeli kwota odszkodowania przekroczy kwotę 100 000 zł, przeprowadzenie kontroli będzie obowiązkowe.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi wyda decyzję w sprawie odszkodowania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja ta będzie ostateczna.

Wypłata odszkodowania

Odszkodowanie będzie wypłacane w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy. Jeżeli na dzień wypłaty odszkodowania przedsiębiorca lub rolnik posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, będą one potrącane z należnego odszkodowania.

Niezadowoleni będą mogli odwołać się do sądu

Przedsiębiorca lub rolnik niezadowoleni z decyzji w sprawie odszkodowania, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, będzie mógł złożyć pozew do sądu. Wniesienie pozwu nie będzie wstrzymywało wykonania decyzji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W takiej sprawie nie będą pobierane opłaty od pozwu o odszkodowanie.

Z pozwem do sądu trzeba będzie się pospieszyć, ponieważ możliwość wystąpienia do sądu przedawni się z upływem roku od dnia, w którym przedsiębiorca lub rolnik zakończył działalności. Prawo do odszkodowania będzie przechodziło na następców prawnych przedsiębiorcy lub rolnika.

Odprawy dla zwalnianych pracowników

Pracownikom przedsiębiorcy lub rolnika, z którymi rozwiązano umowę o pracę w związku z zakazem chowu zwierząt futerkowych będzie przysługiwała odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Będzie ona ustalana według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Przychód z tytułu odszkodowania nie będzie stanowił przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych.

Omawiana nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wcześniejsze próby wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych na futra cieszyły się dużym poparciem społecznym. Pod inicjatywą obywatelską złożoną przez Koalicję dla Zwierząt w 2011 r. podpisało się ponad 220 000 osób. Łączna suma podpisów pod dwiema największymi petycjami dotyczącymi wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra wynosi ponad 600 000 (stan na grudzień 2021 r.).

Wyłącznym sposobem hodowli zwierząt na futro w Polsce jest chów klatkowy. Zwierzęta spędzają w klatkach całe swoje życie.

Z danych podawanych przez Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych, wynika, że polski przemysł futrzarski odpowiada za 0,0008 PKB.

Wejście w życie omawianej ustawy będzie wiązało się z zamknięciem około 360 ferm zwierząt futerkowych oraz likwidacją kilku tysięcy miejsc pracy w całym kraju.

Koszt wypłaty odszkodowań

Projekt niesie za sobą koszty dla budżetu państwa na wypłaty odszkodowań dla rolników i przedsiębiorców. W latach 2025–2029 koszty dla budżetu państwa mają wynieść: