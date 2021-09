Zakaz chowu klatkowego szansą dla małych producentów drobiu?

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do delegalizacji klatek dla zwierząt hodowlanych w całej Unii Europejskiej do 2027 roku. Rezolucja w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej” została przyjęta zdecydowaną większością głosów.

Zdaniem europosła Zbigniewa Kuźmiuka Unijne przepisy, które wprowadzą zakaz chowu klatkowego, mogą być szansą dla drobniejszych gospodarstw

– Mówi się tutaj o roku 2027, więc to jest odpowiedni czas, żeby się do tego przygotować. I rzeczywiście to jest także szansa dla tych drobniejszych gospodarstw, bo w oczywisty sposób te wielkie fermy likwidowały lokalną produkcję zwierzęcą – komentuje Zbigniew Kuźmiuk

Autorem i pomysłodawcą inicjatywy “Koniec Epoki Klatkowej” jest międzynarodowa organizacja Compassion in World Farming, która rozpoczęła formalny proces zmierzający do wprowadzenia zakazu hodowli klatkowej w UE we wrześniu 2018 roku.

Natomiast przeciwko planom likwidacji chowu klatkowego drobiu jest Copa– Cogeca (największa organizacja rolnicza w Unii Europejskiej). Zdaniem rolników zrzeszonych w Copa– Cogeca zmiana sposobu chowu kur pociągnie za sobą kolejne koszty, dlatego wymaga długiego okresu przejściowego.