Zainteresowanie używanymi ciągnikami spada

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, na rynku ciągników używanych nadal utrzymuje się tendencja, z którą mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy to notowano spadek rejestracji w porównaniu do poprzedniego roku.

Choć obecnie różnica ta jest już niewielka, co świadczy na ożywieniu sprzedaży na rynku wtórnym. Od stycznia do września 2020 roku zarejestrowano 12359 szt. ciągników używanych. Jest to mniej niż przed rokiem o 269 szt. Wynik ten oznacza spadek w stosunku do poprzedniego roku o 2,1%. Miesiąc wcześniej różnica w stosunku do poprzedniego roku wynosiła 712 szt., co oznaczało wynik gorszy niż rok wcześniej o 6,1%.

Liderem rynku wtórnego nadal pozostaje marka John Deere. Zarejestrowano 1874 szt. ciągników używanych tej marki. John Deere notuje 15,2% udziałów w rynku używanych ciągników. John Deere jest liderem we wszystkich kategoriach wiekowych poza najstarszą – powyżej 20 lat. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat, pierwsze miejsce zajmuje Zetor z udziałami 14,8%.