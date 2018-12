DAFNE 250 EC to difenokonazol do stosowania w ochronie fungicydowej przed chorobami zbóż, rzepaku i buraka cukrowego. Cechy charakterystyczne difenokonazolu to mocne działanie interwencyjne oraz zapobiegawcze, jest substancją systemiczną – wnika do wnętrza i przemieszcza się w roślinie.

Najpierw zadbaj o rzepak ozimy

W bieżącym roku obserwujemy wyjątkowo wysokie porażenie rzepaku ozimego suchą zgnilizną kapustnych. Tylko odpowiednio dobrana ochrona fungicydowa pomoże w rozwiązaniu tego problemu.

Difenokonazol zawarty w preparacie DAFNE 250 EC wykazuje najwyższą aktywność w stosunku do dwóch sprawców suchej zgnilizny kapustnych, tj. Leptosphaeria maculans i Leptosphaeria biglobosa.

Następnie zadbaj o pozostałe uprawy

DAFNE 250 EC w pszenicy ozimej – mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew. DAFNE 250 EC w buraku cukrowym – chwościk buraka.

DAFNE 250 EC to:

1) Fungicyd do ochrony przed chorobami zbóż, rzepaku i buraka cukrowego.

2) Wyjątkowa skuteczność na sprawców suchej zgnilizny kapustnych w rzepaku.

3) Nowatorska odpowiedź na potrzebę rotacji triazoli w ochronie przed chorobami.

4) Efektywne narzędzie kontrolowania rozwoju odporności na fungicydy z innych grup.

5) Znakomity fungicyd do budowania skutecznych programów ochrony.

6) Rewelacyjnie NISKI KOSZT zabiegu.

Chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszamy na stronę środka DAFNE 250 EC.