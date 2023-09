Żądania płatności złożyło 196,5 tys. małych gospodarstw 

Termin przyjmowania żądań płatności dla małych gospodarstw upłynął 31 sierpnia. ARiMR zarejestrowała do tej pory ok. 196,5 tys. wniosków. Dokładna liczba wniosków będzie znana po zakończeniu rejestracji.

To nie jest imponująca liczba biorąc pod uwagę fakt, że wg ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w Polsce działa 1 317,4 tys. gospodarstw, a 52,5% z nich to gospodarstwa do 5 ha (dane Eurostatu, patrz: PS WPR str. 71) – czyli 692 tys. gospodarstw w Polsce to gospodarstwa małe, mające nie więcej niż 5 ha, czyli te, którym przysługuje zryczałtowana płatność.

Mimo że płatność dla małych gospodarstw zastępuje takie płatności bezpośrednie: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów, skorzystało z niej niecałe 30% uprawnionych rolników.