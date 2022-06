Zabytkowe ciągniki na rozpoczęcie lata w PGR Koszelew [Galeria]

Podczas odbywającego się w ten weekend, 25-26.06, Koszelewskiego Pikniku Rolniczego w Koszelewie koło Płocka można obejrzeć zabytkowe ciągniki członków klubu Traktor i Maszyna.

Koszelewski Piknik Rolniczy to odbywająca się po raz pierwszy impreza w dawnym PGR Koszelew k. Płocka, która przyciągnęła mnóstwo odwiedzających. Jedną z atrakcji imprezy jest pokaz i parada starych ciągników.

Do Koszelewa przyjechało co prawda tylko 12 zabytkowych traktorów, ale i tak było co oglądać i maszyny te budziły niemałe zainteresowanie. Można śmiało powiedzieć, że były bardziej oblegane niż stojące również na pikniku nowoczesne maszyny.

Podczas uroczystego przejazdu, prezes Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Traktor i Maszyna, Andrzej Kaźmierczak barwnie opowiedział o wszystkich prezentowanych ciągnikach, a kierowcy i jednocześnie właściciele tych pięknych maszyn mogli z dumą zaprezentować swoje pojazdy.

Impreza jest dwudniowa i jeśli chcecie na własne oczy zobaczyć i posłuchać tych wspaniałych maszyn, które dzięki temu, że nie spełniają żadnych norm emisji spalin brzmią po prostu świetnie, to jest jeszcze okazja, bo dziś, czyli w niedzielę o 14 po raz kolejny przejadą te zabytkowe ciągniki.