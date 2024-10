Zabezpiecz materiał na przyczepie. Nowy system osłon Krampe TwinTop

Odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas transportu jest kluczowe, aby uniknąć strat, ale też zapobiec kłopotom z policją i innymi użytkownikami drogi w związku z wypadaniem przewożonego towaru z przyczepy. Nowy system osłon Krampe to z założenia solidna konstrukcja i niezawodne okrycie materiału, dzięki czemu można mieć pewność, że cały towar pozostanie w przyczepie, a nie na trasie przejazdu.

Krampe oferuje szereg różnych opcji przykrycia ładunków, w tym m.in. plandeki zwijane czy system Quick-Cover. Na targach Agritechnica 2023 firma zaprezentowała też szybką, solidną i chronioną zastrzeżonym wzorem użytkowym alternatywę: nowy system osłon TwinTop. Został on opracowany przez firmę Krampe i jest produkowany zgodnie z jej standardami jakości w Münsterland w Niemczech.

Solidna konstrukcja i niezawodne okrycie

System osłon TwinTop wyróżnia się swoją konstrukcją, w której dwa skrzydła z wytrzymałej tkaniny siatkowej złożone są jedno na drugim. Takie rozwiązanie ma zapewnić, że przestrzeń ładunkowa jest w 100% zakryta. Dzięki odpowiedniemu prowadzeniu za pomocą zębatek, punkt obrotu osłon przebiega po zakrzywionej ścieżce. To ma to gwarantować optymalną funkcjonalność, nawet przy mocno załadowanych pojazdach, ponieważ generowana przez ten mechanizm siła jest wystarczająca do dokładnego ułożenia skrzydeł osłon na ramie. Po złożeniu obydwu skrzydeł, pomiędzy ścianami bocznymi a systemem osłon pozostaje wystarczająco dużo miejsca, aby otworzyć tylną klapę.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Kiedy osłona jest otwarta i złożona, jej górna krawędź znajduje się 11 cm poniżej szczytu ramy, a zatem poza obszarem roboczym. Niemal całkowicie eliminuje to ryzyko uderzenia jej łopatą podczas załadunku. Inną zaletą TwonTop jest to, że po zamknięciu, zwiększa on całkowitą wysokość pojazdu zaledwie o 5,5 cm (maks. 8 cm z zębatkami), co pozwala na jego zastosowanie również w pojazdach z nadstawkami i dużymi oponami. Dwustronny, hydrauliczny system osłon Krampe otwiera się i zamyka w ciągu zaledwie 15 sekund i można nim łatwo i wygodnie sterować z kabiny ciągnika.

Elastyczność i łatwość obsługi

TwinTop można stosować w pojazdach różnych typów, takich jak np. wywrotka BigBody z 80-cm nadstawkami na kiszonkę i oponami 710/50 R30.5, bez przekraczania dopuszczalnej wysokości całkowitej.

Drążki obracające TwinTop umieszczone są w solidnych mosiężnych tulejach samosmarujących, dzięki czemu są praktycznie bezobsługowe. Cylindry hydrauliczne systemu osłon są chronione przed uszkodzeniami w wyniku uderzeń i kolizji dzięki stabilnemu mocowaniu. Są one też znacznie trwalsze, solidniejsze i tańsze niż powszechnie stosowane silniki olejowe.

Wysokie walory użytkowe i łatwy montaż

Projektując TwinTop, firma Krampe położyła duży nacisk na jego wysokie walory użytkowe i łatwość montażu. Jest on dostępny w różnych długościach – od 6 do 10,35 m. Po zamówieniu systemu osłon, rolnik dostaje już całkowcie skręcone urządzenie, gotowe do montażu na przyczepie. A jeśli klient zdecyduje się na kupno przyczepy wraz z TwinTop, otrzyma ją z fabrycznie zamontowanym systemem osłon. Dodatkowo, od 2025 roku pojazdy Krampe, które już zostały dostarczone do klientów, będzie można doposażyć w osłony. Na razie nie ma planów, aby TwinTop można było stosować w pojazdach innych producentów.

System osłon został zaprezentowany podczas targów Agritechnica 2023 i już w ich trakcie spotkał się z niezwykle pozytywnym odzewem. W niecały rok po targach sprzedano już ponad 50 sztuk.

Źródło: Krampe