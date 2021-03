Za palenie liści, gałęzi i innych bioodpadów można słono zapłacić…

Wiosna to czas porządków, również na trawnikach i w ogrodach. Uważajmy jednak z paleniem liści i innych tego typu odpadów, bo w ten sposób narażamy się na wysokie kary…

Jak informuje Małopolska Policja, bioodpady powinny być oddawane do recyklingu lub kompostowane, a zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za spalanie śmieci lub odpadów zielonych grozi mandat do 500 zł. Jeszcze gorzej sytuacja może wyglądać, kiedy sprawa trafi do sądu. Wówczas za spalanie śmieci można zapłacić wysoką grzywnę.

A właśnie wariant “sądowy” wybrał 58-latek z Chełmka w woj. małopolskim, który 22 marca spalał bioodpady, a po przyjeździe policji i straży pożarnej odmówił przyjęcia mandatu, twierdząc, że “ma prawo do spalania odpadów na swojej posesji”, nie zważając jednak na to, że zadymił m.in. posesje sąsiadów.

Pamiętajmy też, że o wiele większe sankcje niż za spalanie odpadów grożą za wypalanie traw i szuwarów, o czym pisaliśmy tutaj: Za wypalanie traw grożą dotkliwe kary: grzywna, a nawet utrata dopłat