Za oceanem nawozy mocno tanieją, w Polsce drożeją i… zaczyna ich brakować

Podczas gdy w naszym kraju ceny nawozów nieustannie rosną, a na dodatek pojawiają się sygnały o braku dostępności niektórych z nich, w USA w drugim tygodniu sierpnia doszło do dość znacznych obniżek cen.

Wg badań prowadzonych przez DTN, w skali miesiąca cena mocznika spadła o 6 proc. do 812 dolarów za tonę. Cena fosforanu amonu spadła o 5 proc. do 982 USD/t. Podobny spadek wystąpił w przypadku RSM-u 28, który kosztuje obecnie 578 USD/t.

Cena fosforanu diamonowego spadła poniżej poziomu 1000 USD za tonę po raz pierwszy od drugiego tygodnia marca 2022 r. W tamtym tygodniu jego cena wyniosła średnio 970 USD za tonę.

Tymczasem w naszym kraju coraz więcej mówi się o braku dostępności nawozów; problemy z zaopatrzeniem pojawiają się w przypadku nawozów zarówno azotowych jak i wieloskładnikowych, niekiedy trzeba przygotować się na długi czas oczekiwania. Ponadto ceny nadal są kosmiczne; cena saletry amonowej 34,4 N to obecnie 4305 zł/t. Siarczan amonu kosztuje 2510 zł/t, a RSM 32 wzrosła 4100 zł/t. Cena Saletrosanu 26 to 3990 złotych za tonę, a krystalicznego siarczanu amonu AS21 to 2580 zł/t.