Za każdym wspaniałym chipsem Lay’s, kryje się wspaniały ziemniak – z takim przesłaniem wystartowała kampania Lay’s

Wiele osób zastanawia się, z czego i jak powstają chipsy Lay’s? Marka wychodzi naprzeciw tym pytaniom, ujawniając z nową kampanią sekrety produkcji cenionych na rynku chipsów. W najnowszej kampanii zaprezentowano konsumentom jak ogromne znaczenie ma wysokiej jakości surowiec dla powstania niepowtarzalnego smaku chipsów.

Kultowe chipsy Lay’s osiągają najwyższe wyniki rynkowe dzięki doskonałemu połączeniu świetnego smaku oraz wysokiej jakości. Do najbardziej popularnych należą: Lay`s o smaku papryki, Lay’s o smaku zielonej cebulki, Lay’s o smaku Fromage oraz Lay’s solone. Jesień, czyli sezon na przekąski przed nami, zatem jest to odpowiedni czas na przybliżenie konsumentom procesu powstawania ich ulubionych produktów z portfolio PepsiCo. Lay’s produkowane są z polskich ziemniaków ze zrównoważonych upraw, a nowa kampania w przystępny dla odbiorcy sposób pokazuje ziemniaka jako surowiec kluczowy dla wytworzenia chipsów o najwyższej jakości.

– Celem najnowszej kampanii Lay’s jest przypomnienie konsumentom, iż do produkcji chipsów Lay’s wykorzystujemy tylko najwyższej jakości ziemniaki pochodzące z polskich upraw. Poprzez skierowanie uwagi właśnie na ziemniaka, chcemy budować świadomość na temat procesu wytwórczego i istotnego znaczenia naturalnych surowców dla jakości produktu końcowego. Mamy doskonałych dostawców – polskich rolników, którzy uprawiają ziemniaki w sposób zrównoważony – powiedziała Monika Kruk, brand manager marki Lay’s.

Chipsy Lay’s są produkowane w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim oraz, od czerwca b.r., także w nowym zakładzie produkcyjnym w Świętem k. Środy Śląskiej. Najwyższe standardy produkcyjne pomagają spełnić smażalnice wyposażone w nowoczesny system kontroli jakości, który wykonuje fotografie każdemu usmażonemu chipsowi. PepsiCo szczególnie dba o to, by procesy technologiczne były zasilane wyłącznie z zielonych źródeł.

PepsiCo w tym roku świętuje 30 lat produkcji słonych przekąsek w Polsce. Produkcja ta nie byłaby możliwa bez współpracy z polskimi rolnikami w ramach Programu Agrarnego. Firma pracuje na stałe z ponad 70 gospodarstwami rolnymi w Polsce.

Rolnicy dostarczają w pełni zrównoważonych środowiskowo surowców niezbędnych do produkcji przekąsek. Taki sposób prowadzenia upraw umożliwi kontynuację działań rolnych przyszłym pokoleniom. Ziemniaki stosowane do produkcji chipsów Lay’s to starannie wyselekcjonowane oraz zastrzeżone odmiany – tylko 10 z ponad 4000 odmian może stać się chipsami Lay’s. Priorytetem PepsiCo jest budowanie zrównoważonego systemu produkcji żywności w Polsce poprzez dalsze rozwijanie Programu Agrarnego.