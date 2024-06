Za chwilę prasa Kuhna będzie sterowała ciągnikiem (video)

Nowa prasa stałokomorowa FB 3125 a także aktualizacje, które wejdą we wrześniu do pras francuskiego producenta, w tym między innymi możliwość sterowania ciągnikiem przez flagowe modele VB 7100 – to główne tematy spotkania prasowego, które odbyło się wczoraj na podlaskich łąkach nieopodal Suchocina.

To nie wszystko; flagowce Kuhna doczekają się poprawionego, bardziej przejrzystego menu, ale co najważniejsze, zyskają możliwość dwukierunkowej wymiany pomiędzy prasą a systemem zarządzania gospodarstwem, co jest szczególnie ważne w kontekście rolnictwa 4.0 i dofinansowań z nim związanych.

Wracając do prasy FB 3125, to uzupełnia ona portfolio pras stałokomorowych. To obecnie najniższy model, propozycja przede wszystkim dla klientów oczekujących uniwersalności i minimum obsługi. Prasę wyposażono m.in. w podbieracz o szerokości 2,3 m, rotor tnący z 14 nożami. To tylko część charakterystyki nowego modelu. Więcej opowiedział nam Karol Pogorzelski z Kuhn Maszyny Rolnicze: