Za chwilę część pojazdów m.in. bez OC zostanie wyrejestrowana. Co z ciągnikami?

10 czerwca br. pojazdy bez ważnych badań technicznych, bez OC oraz wobec których decyzje o rejestracji pojazdu zostały wydane przed dniem 14 marca 2005 r. zostaną automatycznie usunięte z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Warto wiedzieć, czy przepis obejmie ciągniki.

Chodzi o zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394). Ustawa ta znowelizowała również Prawo drogowe. Zgodnie z art. 17 tej wskazanej wyżej ustawy z dniem 10 czerwca 2024 roku wygasną:

decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r.,

dotyczące pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego,

w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy.

Wskazany wyżej przepis nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 34 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z późn. zm.) pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. Pojazdy wolnobieżne to między innymi: kombajny, kosiarki samojezdne, prasy, opryskiwacze.

Wynika z tego, że automatyczne wygaśnięcia z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) obejmie również ciągniki we wskazanych wyżej trzech przypadkach. Każdy pojazd podlegający automatycznemu wykreśleniu z CEPiK z dniem 10 czerwca br., także ciągnik będzie można ponownie zarejestrować dopełniając wszystkich formalności.