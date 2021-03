Z wizytą w muzeum Same Deutz-Fahr [galeria]

Koncern SDF to obecnie jeden z najbardziej znaczących producentów ciągników i maszyn rolniczych na świecie. Historia firmy Same ma swoje korzenie w latach dwudziestych ubiegłego wieku i nierozerwalnie wiąże się z osobą niezwykle płodnego konstruktora, Francesco Cassaniego, i to właśnie tej postaci w dużej mierze poświęcone jest muzeum SDF w Treviglio w północnych Włoszech, któremu poświęcona jest ta galeria.

Pierwsze kroki Francesco wraz z bratem Eugeniem stawiał w warsztacie swojego ojca, Paolo, który zaszczepił w następcach pasję do mechaniki. Już w wieku 16 lat Francesco skonstruował własny pojazd: był to samochód napędzany silnikiem lotniczym. W kolejnych latach zainteresowania młodego konstruktora skupiły się na maszynach rolniczych i ciągnikach, a przyświecającym mu celem stało się uczynienie pracy w rolnictwie bardziej przyjemną i produktywną.