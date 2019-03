Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa – pomoc dla dotkniętych klęską suszy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5 września rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.

Informację przedstawił wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Na podstawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze całego kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zbiory zbóż podstawowych szacuje się na mniejsze o ok. 14% od ubiegłorocznych; zbiory rzepaku i rzepiku o ok. 16% mniejsze, a produkcję warzyw gruntowych i zbiory z łąk trwałych pierwszego pokosu ocenia się na mniejsze o ok. 8% od ubiegłorocznych. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach: lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, w których powierzchnia trwałych użytków zielonych objętych ryzykiem suszy wynosi od 85 do 99%. Całkowita powierzchnia upraw rolnych dotkniętych klęską suszy wynosi 3 435 760,12 ha, a łączna wartość strat to 3 689 mln zł.

W celu pomocy rolnikom dotkniętym klęską suszy minister rolnictwa m.in. ogłosił stawkę dotacji na 1 ha upraw rolnych, na powierzchni których straty przekraczają 70%, w wysokości 1000 zł. Pomocą objęci zostaną również prowadzący chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarach gmin dotkniętych suszą. Stawka dotacji wyniesie 300 zł/ha. Termin na składanie wniosków wyznaczony został na okres 14-28 września 2018 r.

Ponadto rolnicy mogą ubiegać się między innymi o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej, poręczenie i gwarancję spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości czy spłatę przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełnego oprocentowania od kredytów przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

W dyskusji zwracano uwagę na niedoskonałości metodologii szacowania szkód rolniczych.

Źródło: Sejm RP