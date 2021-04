Z poletek rzepaku firmy Rapool: nowe odmiany i aktualny stan upraw

Zapraszamy na film z poletek doświadczalnych firmy Rapool w Spytkówkach koło Poznania, gdzie Artur Kozera prezentuje najciekawsze odmiany rzepaku, ich obecną kondycję i charakterystykę.

Wśród przedstawionych odmian znalazły się między innymi, odmiana TEMPTATION F1. Jest to odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Odmiana plastyczna, można ją uprawiać na stanowiskach od słabszych do dobrych. Doskonale radzi sobie z różnymi warunkami atmosferycznymi w trakcie wegetacji. Wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym. Jest dobrym rozwiązaniem w przypadku opóźnienia siewów.

Pomimo szybkiego początkowego wzrostu nie ma tendencji wynoszenia stożka wzrostu. Odporność na wirusa TuYV zapewnia jej optymalne zbudowanie rozety liściowej i dobre przygotowanie do przezimowania. Rośliny odporne na wyleganie. Dodatkową cechą podnoszącą jakość technologiczną jest wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. TEMPTATION F1 to odmiana, która średniowcześnie kwitnie i dojrzewa. Przy tym warto zwrócić uwagę na bardzo szybkie wypełnianie łuszczyn, równomierne dojrzewanie i szybkie oddawanie wody, co ułatwia zbiory i zmniejsza ryzyko strat.

Kolejną zaprezentowaną odmianą w portfolio Rapool jest odmiana DUKE F1. Jest to mieszaniec z segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuVY). Odmiana charakteryzująca się bardzo dobrą zdrowotnością. Doskonała kombinacja cech: 2 w 1 – podwójna odporność na choroby: wirusowe – gen odporności na żółtaczkę rzepy TuYV i grzybowe – gen odporności na suchą zgniliznę RLM 7 Odmiana DUKE F1 może być uprawiana na glebach średnich i bardzo dobrych. Odmiana jest tolerancyjna na okresowe susze, posiada bardzo ważną cechę – wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (pod shatter resistance). Zapewnia to ochronę plonu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych oraz wydłuża okres optymalnego zbioru nawet do 7-9 dni. Odmiana zalecana jest do uprawy w regionach, w których występuje duża presja ze strony mszyc. Jest to roślina średniej wysokości, odporna na wyleganie i łatwa w omłocie. DUKE F1 wcześnie rozpoczyna kwitnienie i średniowcześnie dojrzewa.

Ostatnią odmianą zaprezentowaną w Sptykówkach była odmiana CROME F1 o wysokiej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Sprawdzona na polach uprawnych z dużą presją kiły na terenie Polski i Niemiec. CROME F1 charakteryzuje się szybkimi wschodami i wysokim wigorem początkowym. Średni plon bezwzględny w doświadczeniach rozpoznawczych CCA w 2020 r. – 45,9 dt/ha (104% wzorca). Odmiana charakteryzuje się wczesnym kwitnieniem oraz średniowczesnym dojrzewaniem. Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju, gdzie stwierdzono obecność kiły kapusty.