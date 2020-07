Z pola do marketu

Sieć handlowa Carrefour Polska rozpoczyna projekt „Prosto z pola do 50 km”, którego założeniem jest skracanie łańcucha dostaw i rozwój bezpośredniej współpracy z lokalnymi rolnikami. Dzięki projektowi klienci wybranych sklepów Carrefour będą mogli korzystać z poszerzonej oferty produktów wysokiej jakości pochodzących z małych, pobliskich gospodarstw rolnych.

„Prosto z pola do 50 km” – to projekt Carrefour wspierający rozwój małych gospodarstw rolnych poprzez bezpośrednią współpracę z siecią, bez udziału pośredników. Zakłada on współpracę z lokalnymi gospodarstwami rolnymi, których oferta sprzedawana będzie na specjalnie oznakowanych stoiskach w wybranych sklepach Carrefour.

„Prosto z pola do 50 km” jest przykładem skracania łańcucha dostaw logistycznych, ponieważ oferta lokalnego producenta zastąpi asortyment zamawiany do tej pory z magazynu centralnego sieci. To również wsparcie rozwoju małych gospodarstw rolnych, dzięki któremu zyskują one gwarancję odbioru zakontraktowanych dostaw i stabilne podstawy rozwoju produkcji.

– W Carrefour stawiamy na partnerskie relacje z dostawcami i oferujemy specjalne warunki współpracy z rolnikami. Realizując projekt „Prosto z pola do 50 km” nasza sieć nie tylko zapewnia klientom bezpośredni dostęp do produktów wysokiej jakości, ale również przyczynia się do rozwoju polskiego rolnictwa i lokalnej przedsiębiorczości. Dlatego zapraszamy rolników i grupy producentów do współpracy w ramach dostaw lokalnych bezpośrednio do naszych sklepów – mówi Marek Lipka, członek zarządu i dyrektor handlowy Carrefour Polska.

Pierwszym dostawcą, który bierze udział w projekcie, jest posiadające długą tradycję, wielopokoleniowe gospodarstwo rolne Tomasza Starnowskiego, które położone jest w Starych Babicach niedaleko Warszawy. Warzywa pochodzące z gospodarstwa sprzedawane już są na specjalnie oznaczonych stanowiskach w hipermarkecie Reduta i supermarkecie Skorosze w Warszawie. W ofercie znajdują się brokuły, buraki, cebula, kalafior, kapusta, ziemniaki, a wkrótce dostępne będą także pory i ogórki.

Jak się dowiedzieliśmy Carrefour planuje rozszerzanie projektu o nowe, bezpośrednie relacje handlowe z lokalnymi dostawcami, których oferta dostępna będzie w kolejnych sklepach sieci w całej Polsce.

Właściciele gospodarstw rolnych, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie mogą skontaktować się z siecią drogą mailową: wspolpraca@carrefour.com.